Promozione. Procida, basta perdere! Barano in campo a Sant’Angello

Il campionato di Promozione ritorna protagonista con la sesta giornata. Nel girone A il Procida è chiamato a cambiare marcia, nel B invece il Barano ha voglia di continuare a racimolare punti preziosi in ottica salvezza. I biancorossi di Simone Lubrano Lavadera non stanno attraversando un periodo favorevole. L’ultimo posto, con il numero 0 che campeggia nella casella delle vittorie, inizia a preoccupare. In queste prime uscite, la truppa procidana ha palesato delle difficoltà in fase difensiva.

Sono infatti 10 le rete subite, numeri che fanno del Procida la peggior difesa del campionato. Contro la Boys Caivanese, seconda della graduatoria, la compagine isolana ha pagato anche le decisioni discutibili del direttore di gara che, inevitabilmente, ha reso complicata una partita sofferta ma giocata con grande spirito. Il calendario, però, quest’oggi offre al Procida l’opportunità di poter lanciare un segnale e di centrare il primo successo del torneo. Allo ‘Spinetti’ arriva l’Oratorio Don Guanella Scampia, quartultima in graduatoria con 5 punti e reduce dallo 0-0 casalingo contro l’Alvignano. In vista della sfida, Biagio Auletta, tecnico scampiese, ha affermato: “Mi aspetto una battaglia. Conosco i valori del Procida, sull’isola non è mai facile”.

Dall’altro lato, invece, il Barano arriva al confronto contro il Sant’Agnello con maggiore serenità, ma con l’amaro in bocca per non aver capitalizzato le ultime due giornate. I bianconeri, attualmente quinti in classifica in coabitazione con la Marchesa, sono reduci da due pareggi casalinghi consecutivi (1-1 contro l’Ottaviano e 2-2 contro il Pompei Soccer).

Per la partita in programma al ‘Viale dei Pini’, gli isolani sono costretti a dover fare a meno di mister Biagio Lubrano Lavadera e di Enzo Emanuel Sorbo, espulsi nell’ultimo turno. Il Sant’Agnello, che accusa un solo punto di ritardo dal Barano, dopo tre sconfitte consecutive, ha messo a segno due vittorie che hanno dato uno slancio non da poco alla truppa biancoazzurra.