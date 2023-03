Promozione. Procida-Barano, rieccoci! E lo “Spinetti” si svela tutto nuovo!

La vittoria sul Sant’Anastasia e il pareggio contro il San Sebastiano hanno permesso al Procida di allungare sulla zona calda della classifica. I biancorossi, che hanno cinque punti di vantaggio sul Barano dodicesimo, nel derby in programma allo ‘Spinetti’ proprio contro i bianconeri hanno l’opportunità di compiere il balzo decisivo verso la salvezza in caso di vittoria. “Sarà una bella partita – ha affermato mister Simone Lubrano Lavadera ai nostri microfoni – una sfida aperta perché comunque è un derby a prescindere dalla classifica e dai punti conquistati dalle due squadre. I derby sono sempre partite a sé, dove ognuno vuole fare bene. Per noi è un match importante perché con una vittoria faremmo il passo decisivo verso la permanenza in Promozione e ci teniamo tanto”.

Il Barano in trasferta ha trovato la via del gol soltanto sei volte, ma il tecnico procidano si focalizza sulla solidità difensiva ritrovata dai bianconeri e sulla filosofia offensiva della propria squadra : “È un dato che teniamo bene a mente, sui numeri siamo all’opposto perché loro hanno una difesa molto solida e noi il secondo attacco del campionato. Sarà una sfida aperta proprio per questo, si affrontano due squadre che hanno una filosofia diversa: noi, dal primo all’ultimo minuto, cerchiamo di attaccare e di fare un gol in più dell’avversario, mentre il Barano magari cerca di non prenderlo. Tutti e due stiamo facendo un ottimo campionato, si prospetta una bella partita”.

Il tecnico Lubrano, si dice soddisfatto dell’attuale campionato, e fissa gli obiettivi per il prossimo:

“Nel corso del campionato ci sono stati degli alti e bassi. La nostra squadra è stata strutturata per la salvezza. Abbiamo tutti isolani e solo due ragazzi provenienti dalla terra ferma. Avere 36 punti a quattro giornate dalla fine per noi è un risultato importante e da qui alla fine cercheremo di ottenere più punti possibili per dare seguito a quello che abbiamo fatto quest’anno.

In vista della prossima stagione – continua l’allenatore del Procida – l’obiettivo principale è quello di valorizzare il prodotto locale, il prodotto che esce dal settore giovanile, dare la possibilità ai giovani isolani di mettersi in mostra. Ovviamente proveremo a vincere sempre più partite, di migliorare quanto fatto l’anno prima, l’obiettivo deve essere quello a prescindere dal budget e dalla squadra. L’anno scorso abbiamo chiuso a 25 punti, ora siamo a 36 e l’anno prossimo punteremo a migliorare punti e posizione in classifica”.

Infine un augurio in vista della partita contro il Barano: “Per il derby mi auguro che sia una bella partita, una festa di sport in campo e sugli spalti e che vinca il migliore”.

Qui Barano

La vittoria di misura ottenuta nello scontro diretto con il Terzigno ha permesso al Barano di riprendere il cammino interrotto sul campo dell’Agerola. A quattro giornate dalla conclusione della stagione regolare, la truppa di Biagio Lubrano Lavadera accusa una lunghezza di distanza dalla salvezza diretta. Nelle ultime cinque gare gli isolani hanno raccolto 12 punti come Santa Maria la Carità e tre in meno del Cercola, un bottino che ha permesso al Barano di rosicchiare terreno alle dirette concorrenti. Assetto e condizione fisica, queste sono le chiavi di svolta secondo mister Biagio Lubrano Lavadera: “La squadra ha trovato un buon assetto e soprattutto una buona condizione fisica, abbiamo lavorato bene”.

Conte e compagni sono attesi sabato dal Procida, per un derby delle isole che può significare molto per il prosieguo di stagione di entrambe le formazioni: “Mi aspetto una partita maschia – ha continuato il tecnico dei bianconeri ai nostri microfoni – come succede nei derby. Mi auguro che tutto fili liscio e che entrambe le squadre mantengano la categoria senza passare per i play-out”.

Il Barano fuori casa a più riprese ha confermato la difficoltà di andare in gol. Sono soltanto sei i gol siglati lontano dal ‘Don Luigi Di Iorio’, numeri che fanno del Barano il peggior attacco esterno con il Real Frattaminore.

A tal proposito mister Lubrano ha confermato di provare qualcosa di specifico durante la rifinitura di oggi: “In settimana abbiamo preparato la partita secondo i canoni soliti con qualche variazione in base all’avversario da affrontare. Venerdì con la rifinitura proveremo qualcosa di specifico”. San Vito Positano e Virtus Vesuvio Ottaviano, le squadre che sopravanzano il Barano di un punto in graduatoria, nel weekend sono attese dagli ostici impegni contro Cercola e Frattamaggiore. Impegni che potrebbero favorire i ragazzi di Lubrano, il quale non ha intenzione di fare calcoli: “È vietato fare calcoli, bisogna pensare a sé stessi e cercare di raccogliere qualcosa da Procida per migliorare la classifica. Pressione? Nei derby c’è sempre, speriamo di gestirla bene”.