Promozione. Procida, allo Spinetti per i tre punti

Archiviato il pareggio ottenuto nei minuti finali sul campo del Quartograd, e firmato da Quirino, l’Isola di Procida è attesa dal match casalingo contro la Virtus Vesuvio Ottaviano. Si tratta di un confronto fondamentale per indirizzare il cammino di entrambe le squadre, in un girone B finora dominato da Santa Maria la Carità.

I ragazzi guidati da Lubrano Lavadera, attualmente terzi in classifica a 14 punti, per provare a mantenere le prime posizioni sono obbligati a migliorare il rendimento casalingo. Nelle quattro uscite tra le mura amiche, infatti, i biancorossi hanno raccolto quattro punti: frutto di una vittoria, un pareggio e due sconfitte. Gli ottavianesi, di contro, seguono in classifica a quota 10 punti. I rossoblù guidati da Peluso, tuttavia, non arrivano alla partita da un ottimo momento di forma.

Nelle ultime tre partite, difatti, la Virtus Vesuvio Ottaviano è uscita sempre sconfitta palesando evidenti difficoltà in fase difensiva. Il match sarà diretto da Gerardo Pagnotta di Nocera Inferiore, assistito da Giacomo Sirico di Torre del Greco e da Ferdinando Chianese di Napoli.