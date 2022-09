Settimana positiva queta trascorsa per l’isola di Procida con tutto il gruppo completo e con Tony Costagliola che torna a disposizione di mister Lubrano che si è dedicato in maniera particolare a rifinire la parte tecnica e tattica in vista della gara di domenica contro il Frattamaggiore. Sono rientrati anche i piccoli campanelli di allarme che riguardavano Massimo Minauda per il problema al ginocchio e Francesco Lamarra per la botta ricevuta alla spalla 15 giorni fa contro il Frattaminore.