Promozione. Pasquale Accurso rinnova col Real Forio

Sarà tra i protagonisti della riscossa biancoverde. Pasqualino Accurso rinnova col Real Forio, non facendo mancare a mister Monti il proprio prezioso contributo in campo ma soprattutto fuori. Il trentacinquenne terzino originario di Casoria, giunto sull’isola diciassette anni fa (stagione 2005/06) per contribuire alla promozione dell’Ischia in Serie D, non ha potuto dire di no alla chiamata del presidente Amato che punta molto su calciatori con determinati valori come Accurso.

«Il Real Forio 2014 è lieto di comunicare, agli organi di informazione ed agli appassionati, che Pasquale Accurso difenderà i colori biancoverdi anche nella stagione 2022-23 – si legge nella nota della società biancoverde –. Giocatore dalla grande affidabilità ed esperienza, Pasquale Accurso è stato uno dei punti di forza del Real Forio dello scorso campionato. Difensore, classe 1987, Pasquale è un esterno basso a sinistra, che però, per via della sua intelligenza tattica, può essere impiegato in molteplici posizioni (l’anno scorso in caso di necessità fu impiegato al centro della difesa). Giocatore dai grandi valori morali, Accurso, nel corso della sua carriera, si è fatto apprezzare anche per la sua serietà e diligenza. Lunga e prestigiosa la carriera di Accurso iniziata, dopo l’esperienza nel settore giovanile della Barrese – prosegue la nota – con la maglia dell’Ischia Isolaverde ben quindici anni fa.

Con i gialloblù, Pasquale ha totalizzato oltre 150 presenze in Serie D (oltre quelle in Eccellenza), risultando tra i giocatori con più presenze di sempre nella storia del club isolano. Nell’Ischia viene allenato, per la prima volta, da mister Monti. Le strade dei due si incroceranno ancora, successivamente a Barano, di nuovo all’Ischia, ed ora a Forio. Conclusasi la sua prima esperienza con l’Ischia, Accurso firma per il Forio, dove resterà poco più di tre stagioni. Nella sua esperienza all’ombra del Torrione gioca dapprima la Promozione, poi l’Eccellenza. Successivamente, Accurso sposa il progetto del Barano, col quale vince, tramite play off, il campionato di Promozione e ben figura in Eccellenza. La storia recente vede Accurso tornare all’Ischia, dove resta fino alla stagione 2020-21, dove ritrova mister Monti. Motivato come non mai, Accurso svela tutto il suo entusiasmo per il rinnovo con il Real Forio.

“Sono contento per la riconferma – afferma il difensore – e soprattutto di far parte, ancora per una stagione, della famiglia Real Forio. Ciò che mi ha spinto a rimanere è la voglia di rivalsa della società e della piazza che coincidono con la mia: ho voglia di riscattare un’annata calcistica sfortunata. La società, insieme all’allenatore, sono al lavoro per allestire una rosa competitiva per il prossimo campionato al di là della categoria che il Real Forio disputerà. Le mie motivazioni per la prossima stagione sono identiche a quelle della scorsa stagione, metterò a disposizione della società, dello staff e della squadra la mia professionalità ed esperienza”».