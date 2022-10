Promozione. Mennella: Barano, ora rabbia e umiltà

Al termine dei 90 minuti di gioco, Ciro Mennella è deluso in volto. Una rabbia e una delusione figlie di una buona prestazione generale ma che, purtroppo, mette in mostra un aspetto caratteriale del Barano che va corretto subito.

E’ l’atteggiamento mentale che fa male agli aquilotti e che li condanna alla sconfitta contro il Virtus Ottaviano. Un po’ di egoismo, a volte evidenziato anche da incomprensioni in campo tra le varie parti della squadra, è il sintomo evidente che va subito curato.

A parte i due gol subiti, figli di due episodi discordanti – esordisce a fine gara Mennella – ciò che mi fa rabbia e che abbiamo ripetuto lo stesso errore di domenica scorsa e, allo stesso modo, abbiamo preso goal. Se per due volte non riusciamo a gestire una palla in uscita e ci beccano in contropiede, dobbiamo capire che è arrivato il momento di essere più umili”.

Il focus va sicuramente fatto sulla mancanza di comunicazione tra i reparti e sulla mancata reazione dopo la palla persa, che lascia spazio solo allo sfogo. Circostanza che, poi, soprattutto in alcuni momenti inziali della gara, va ad influire sulla prestazione.

“Specialmente a inizio partita – continua Mennella – dobbiamo essere più cattivi e più determinati. Nel fare un bilancio, però, oggi è vero che gli episodi ci sono stati contro ma, comunque, abbiamo costruito diverse palle goal che andavano sfruttate. Poi, la legge del calcio è severa: se non fai gol, lo prendi. Quando prendi gol, su una palla in uscita per la seconda volta, ci tengo a sottolinearlo, dobbiamo lavorare a livello mentale. E’ questo ora il nostro compito. Abbiamo costruito una squadra che può dare molte soddisfazioni, un collettivo che si è arricchito anche di una pedina fondamentale come Gigio Trani, però dobbiamo convincerci del nostro valore e insistere sul lavoro che facciamo durante la settimana. Per noi – conclude Mennella – ogni partita deve essere una battaglia e dobbiamo stare concentrati.”

LA PARTITA

Per la quinta giornata di Promozione, il Barano cede il passo alla Virtus Vesuvio che passa in vantaggio con Langella e mette al sicuro il risultato con Ilardi.

Al 5’ pt Trani becca Conte in area, che di testa trova un’ottima parata di Shevchenko. Pochi minuti più tardi, Trani calcia da fuori col destro ma la palla sfiora l’incrocio dei pali. Al 16’pt il Barano perde palla sulla tre quarti, Pelliccio scende sulla destra e, dal fondo, la mette al centro. Castaldi ribatte sui piedi di Langella che, a porta vuota, trova l’1-0. Il Barano va al riposo lungo con un gol da recuperare.

Al rientro in campo, ancora fasi di studio tra le due squadra. Al 24’st Di Meglio in girata trova uno Shevchenko pronto a rispondere in angolo. Al 30’pt Trani tenta da fuori ma Shevchenko blocca il pallone in due tempi. Al 35’st è ancora Gigo che pesca Saurino in aria. Il centrale spizzica di testa ma la mette sul fondo.

Protagonista ancora Shevchenko che sbaglia un passaggio, Trani si fionda sulla palla e serve Di Meglio che calcia, ma viene bloccato sulla linea. Ribatte Cantelli ma c’è una super risposta di Shevchenko.

Al 12’st Castaldi perde palla e Capasso firma il gol del raddoppio ma il direttore di gara lo annulla per fuorigioco.

Il raddoppio arriva con un gol che merita il plauso. Ilardi vede Castaldi fuori dai pali e, senza pensarci un attimo, calcia da centrocampo trovando un maestoso 2-0. Il Barano perde mordente e la Virtus Ottaviano continua. Al 22’st Nunziata sfrutta un calcio piazzato che si ferma all’incrocio dei pali. C’è ancora un brivido quando Pelliccio calcia da centrocampo, ma il pallone sorvola la traversa.



IL TABELLINO: BARANO-VIRTUS OTTAVIANO 0-2

Barano: Castaldi, Fiorentino, De Luise (7’st Di Sapia), Saurino (33’st Sorbo), Annunziata, De Simone, D’Antonio (1’st Cantelli), Conte, Di Meglio, Trani, Sorrentino (26’st Formisano). A Disp. Di Costanzo, Mattera, Di Iorio, Fondicelli, Ruffo. All.: Ciro Mennella

Virtus Vesuvio: Shevchenko, Colombo, Capasso (43’st Rubino), Bellofiore, Pelliccio, D’Avino (30’st Balzano), La Marca (18’st Cardenio), Sepe (7’st Ilardi), Langella , Malinconico, Nunziata (30’st Ambrosio). A disp.: Casillo, Avino, Autorino, Gargiulo. All: Peluso

Arbitro: Ascione (Torre del Greco) Assistenti: Cirillo e Saviano (Frattamaggiore).

Ammoniti: Saurino (B), De Simone (B), Bellofiore (V), Nunziata (V)

Espulso: Langella (27’st per doppia ammonizione)

Calci d’Angolo: 11-1