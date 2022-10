Promozione. Massimo Buono: «Abbiamo due obiettivi: premio disciplina e premio “giovani”»

La scia positiva del Barano Calcio che affronta, domani, il Quartograd porta buonumore e positività in tutto l’ambiente bianconero. Il presidente degli aquilotti, Massimo Buono, resta con i piedi a terra e guarda lungo.

“Noi domani andremo ad affrontare il Quartograd, con la consapevolezza di quanto di buono abbiamo fatto fino ad oggi, senza però montarci la testa sapendo di affrontare una squadra che, da quanto abbiamo visto, è una bella squadra. Siamo pronti a questo confronto. L’unica nota negativa è segnata dall’assenza di 3 calciatori importanti, però i ragazzi si stanno comportando bene e daremo spazio ad altri giovani”.

“Per il resto – continua Buono – siamo molto contenti di come è partita la stagione. Si, è vero, durante il primo turno abbiamo fatto uno scivolone e ci assumiamo tutte le responsabilità in quanto società. Di questa vicenda mi dispiace soprattutto per i ragazzi che hanno dato il massimo, però sono contento di aver registrato un’ottima reazione.

Sono felice che i ragazzi abbiano dimostrato enorme maturità, voltando pagina e portando un bellissimo risultato a Cercola allenandosi con serietà, abnegazione e impegno. Si divertono e sono sicuro che porteremo avanti il campionato nel miglior modo possibile. Però, vorrei chiarire che gli obiettivi della società sono due: la coppa disciplina e il premio come società che impiega i più giovani” chiosa così l’unico presidente sull’isola che crede davvero nei giovani e che sta costruendo un valido settore giovanile. Inclusivo e competitivo.