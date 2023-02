Promozione. L’Isola di Procida ferma la… corsa

Il Procida non riesce a dare continuità alla preziosa vittoria ottenuta contro il Cercola. Sul campo del San Vito Positano, la truppa allenata da Simone Lubrano Lavadera è costretta ad arrendersi con il risultato di due reti a zero. Con questo risultato, complice il successo della Virtus Vesuvio Ottaviano sull’Agerola, il vantaggio dalla zona playout si riduce a 4 lunghezze. Gli isolani nei primi minuti subiscono il pressing feroce della compagine locale.

Al quarto d’ora di gioco, però, il Procida sfiora il vantaggio: Antonio Costagliola, con un tiro ben indirizzato, saggia i riflessi di un provvidenziale Palumbo. Il San Vito Positano replica con una conclusione di Raia che si perde di poco sulla traversa. Il match, dalla mezz’ora in poi, diventa molto nervoso e spezzettato. Le chance da gol latitano e la prima frazione di gioco termina a reti involate. Ad inizio ripresa il Procida prova a partire con il piede sull’acceleratore, ma la retroguardia giallorossa difende con attenzione e non concede spazi.

All’ora di gioco il San Vito Positano passa: Quirino sbaglia la misura del passaggio per Lorenzo Costagliola favorendo la ripartenza dei padroni di casa che, con un diagonale di Vacca, trovano l’1-0. Gli isolani si proiettano in attacco per riequilibrare la sfida, ma è il San Vito Positano a trovare la via del gol con Gargiulo. Nel finale il Procida, che nel frattempo perde Scotto Di Monaco per una botta alla testa e Lorenzo Costagliola per una gomitata allo zigomo non punita dal direttore di gara, tenta senza fortuna il forcing finale, ma torna a casa con zero punti. L’obiettivo, ora, è quello di dimenticare il ko e di pensare alla prossima sfida contro il Quartograd.

il tabellino

San Vito Positano: Palumbo, Paradisone, Ruocco, Romano, Ferro, Pommella, Raia (Murano), Martone (Gargiulo), Vacca, Giordano, Conforto. A disposizione: Rho, Pariota, Esposito, D’Ambrosio, Mandara, De Martino, Sorrentino. Allenatore: Luigi Fiore.Procida: Lamarra, Muro, Scotto Di Monaco (Gamba), D’Orio (Piro), Minauda, Vanzanella (Visaggio), Gadaleta, Veneziano, Quirino, Costagliola A., Costagliola L. (Paccone). A disposizione: Lubrano Lavadera, Calise, Scotto Di Perrotolo, Aurelio, Pisano. Allenatore: Simone Lubrano Lavadera.Arbitro: Davide De Simone di Torre AnnunziataAmmoniti: Ruocco, Martone, Vacca, Raia, Gargiulo (S); Veneziano, Scotto Di Monaco, Costagliola A., Visaggio (P)Marcatori: Vacca, Gargiulo (S)