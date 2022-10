Promozione. Invernini spinge il Barano, ma passa il Sant’Anastasia

Mister Mennella lo aveva detto e la previsione è stata centrata: è una partita tosta. E così è stato. Una partita finita in 10 che, in parte, rappresenta, purtroppo, la cifra di questo Barano. Un Barano ancora una volta arrogante, svogliato e che dimostra di essere poco concentrato. Le scene in campo dopo il primo gol parlano chiaro. Così come parla chiaro il rigore e le conseguenze successive. Al Di Iorio, Mennella avrà molto che chiarire. Molto da dire a chi crede di aver raggiunto un livello da dove poter dire la sua dimenticando che ci sono sempre gli under 19 e la juniores che può giocare, divertirsi e perdere con onore e orgoglio.

Ma è un largo successo del Sant’Anastasia che vince allo Stadio Agostino De Cicco contro il Barano in uno dei posticipi della sesta giornata del girone B di Promozione. L’unici di Mennella, che aveva l’entusiasmo “on fire” dopo la vittoria di coppa nell’infrasettimanale torna a mettere i piedi a terra e prende un altro stop.

Il racconto della gara si apre con Coppola che raccoglie una conclusione di Bracale ma non riesce a colpire da due passi: Castaldi c’è. Gli isolani rispondono con una doppia occasione D’Antonio-Invernini che lo scorso anno facevano parte della faretra di Mister Iervolino con l’Ischia in Eccellenza: Allocca risponde presente. La gara va vanti con equilibrio. I padroni di casa fanno la loro partita e gli aquilotti di Barano spingono con le ripartenza puntando anche sul fattore velocità del reparto avanzato con Trani e compagni. Nel finale del primo tempo, però, sono i padroni di casa che sfiorano la rete con Carotenuto e Vertola.

Al rientro in campo, Ugo Invernini firma il vantaggio del Barano con un destro in area che fulmina Allocca confermando il momento di buona forma. La reazione dei padroni di casa arriva subito e, dopo cinque minuti, arriva il pareggio dagli undici metri. Coppola viene messo giù da De Luise e Orefice dal dischetto batte Castaldi.

Il Barano, però, non ha voglia di fare bene e di divertirsi come dire dice spesso Mennella e si lascia andare ai soliti comportamenti poco onorevoli per chi calca un terreno di gioco nonostante si faccia pericoloso ancora con Ugo Invernini che, però, deve fare i conti con la buona forma del portiere Allocca che neutralizza il tentativo bianco nero con una gran parata. Le distanze si perdono, le squadre attaccano da una parte e dall’altra. Castaldi chiude sul neo-entrato Borrelli per due volte. Al 67′, sugli sviluppi di un angolo di Orefice, Cozzolino puntuale sul secondo palo sigla il sorpasso. Nel finale, De Simone lascia i suoi in dieci e Giannino fissa il tris.

SANT’ANASTASIA CALCIO 1945 VS BARANO CALCIO 3-1

SANT’ANASTASIA CALCIO 1945: Allocca; Vertola, Aprea, Zoppino, Giannino; Carotenuto, Orefice (C) (dal 73′ Caiazzo), Bracale (dal 87′ Visone); Coppola (dal 90′ Schiavone), Ramaglia (dal 57′ Borrelli), Cozzolino (dal 87′ Germoglio). A disp.: Brodella, Esposito A., Romano, Serra. All. Di Costanzo

BARANO CALCIO: Castaldi (dal 90′ Re); Di Iorio A., Trani M. (C), De Simone, De Luise; Saurino, Conte (dal 57′ Mattera) ; D’Antonio, Trani L., Sorrentino (dal 56′ Di Meglio); Invernini. A disp.: Formisano, Cantelli, Di Iorio S., Fiorentino. All. Mennella

Reti: Invernini 46′ (B), Orefice (r) 50′ (S), 68′ Cozzolino (S), Giannino 84′ (S).

Ammoniti: Carotenuto, Bracale, Borrelli, Caiazzo (S); Saurino, Conte (B).

Espulsi: De Simone 81′.