PROMOZIONE. Il Procida c’è! Barano ancora ko

C’è un Lubrano che vince e uno che perde. 3 punti e sorrisi per il Procida che trova la vittoria contro la Frattaminorese, forse, nell’ultima partita in casa allo Spinetti. Secondo alcuni, infatti, Dino Ambrosino (a cui non piace troppo il calcio) avrebbe annunciato l’inizio dei lavori e la sospensione delle attività sportive sullo stadio procidano. Nelle prossime ore se ne saprà di più.

Chi non ha problemi di campo, invece, come il Barano, deve fare i conti con se stesso e deve riuscire a trovare il bandolo della matassa. Al Di Iorio, le “Fox” di Cercola passano facilmente. 1-3 al termine dei novanta minuti.