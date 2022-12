Promozione. Il derby delle isole. E sulle panchine la sfida è tutta… procidana

Cesare Errico | Barano e Procida tornano in campo per recuperare il derby, in programma lo scorso 26 novembre e rinviato per le tristi vicende che hanno colpito l’isola di Ischia. Una partita, da vivere all’insegna del divertimento e dello sport, importante per il percorso di entrambe le squadre. Da un lato il Barano è chiamato a fare punti per scalare la classifica, dall’altro il Procida ha intenzione di mettere a debita distanza la zona calda della graduatoria.

I bianconeri, guidati da Biagio Lubrano Lavadera, dopo l’ottimo pareggio ottenuto contro Il Punto Di Svolta, non sono riusciti a ripetersi nella sfida sul campo del Frattamaggiore. Nonostante l’uomo in più, i baranesi, anche per il blackout mentale accusato nella prima frazione di gioco, non hanno disputato una prova brillante.

Oltre alla situazione di classifica tutt’altro che facile, il Barano deve fare i conti con le assenze di Invernini, Sorbo e D’Antonio come confermato da mister Lubrano ai nostri microfoni: “La classifica non è delle migliori, ricordiamo però che sul campo il Barano ha fatto 17 punti ed ha la possibilità di farne altri nel recupero di mercoledì. Purtroppo arriviamo alla sfida con l’infermiera piena, non saranno della partita sicuramente Invernini e Sorbo, che ne avranno almeno fino ad inizio anno nuovo, D’Antonio ha ripreso da venerdì scorso con molta cautela e un paio sono da rivedere nella rifinitura di martedì”.

Un Procida sbarazzino da affrontare con concentrazione, questo si aspetta il tecnico bianconero: “Mi aspetto un Procida sbarazzino, che non ha niente da perdere. È buona squadra, dovremo affrontarla con concentrazione e senza regalare nulla”.

Mister Lubrano, infine, ha tirato un piccolo bilancio del cammino fin qui percorso: “Il bilancio, al momento, dice un pareggio e una sconfitta. Speriamo di completare il mini ciclo con una vittoria, poi sicuramente dovremo lavorare per disputare un ottimo girone di ritorno”.

In casa Procida, invece, il clima è più sereno. La netta vittoria sul Terzigno, che ha seguito la buona prestazione contro l’Agerola, ha proiettato i biancorossi in una situazione di classifica abbastanza tranquilla.

Oggi, i ragazzi di Simone Lubrano Lavadera, si apprestano ad affrontare un’altra finale per raggiungere il prima possibile la salvezza. È dello stesso parere Andrea Potere, direttore sportivo del Procida: “Tutte le partite che affrontiamo sono delle finali per arrivare il prima possibile al nostro obiettivo: la salvezza. La vittoria con il Terzigno ha ripagato il lavoro svolto in settimana e la buona prestazione di Agerola. Questa settimana c’è stato qualche risultato a nostro favore, ma mancano ancora 15 partite e i giochi ancora non sono chiusi”.

Un Barano agguerrito e alla ricerca di riscatto, questo è l’avversario che Potere attende: “Sicuramente un Barano agguerrito, che vorrà sicuramente riscattare il risultato negativo di Frattamaggiore e il derby di mercoledì sarà uno stimolo in più”.

Il Procida fin qui ha intrapreso un buon cammino, questo è il bilancio del girone di andata tracciato dal direttore sportivo biancorosso: “Ricordo ancora le prime parole di mister Lubrano all inizio della preparazione di Agosto: “Il Procida può perderle e può vincerle tutte dipende solo da noi”. Prima di tirare le somme di questo girone d’andata aspettiamo il derby, ma sicuramente in casa Procida c’è aria positiva. Si poteva fare qualcosa in più in determinate partite, ma il gruppo giovane di ragazzi che compongono la rosa ha risposto sicuramente alla grande per quello che c’era stato chiesto. Dobbiamo rimanere sempre e comunque con i piedi per terra, perché abbiamo altri quattro mesi di duro lavoro per raggiungere i nostri obiettivi”.