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Promozione. Il Barano solleva Ciro Mennella. Arriva Giovanni Iovine

Redazione Web
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L’ASD Barano Calcio comunica che in data odierna ha sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra Mister Ciro Mennella. Ringraziandolo per quanto profuso in tutti questi anni gli auguriamo le migliori fortune umane e calcistiche. L’incarico di allenatore della prima squadra è stato affidato temporaneamente a Mister Giovanni Iovine, già allenatore della under 17 ed a Mister Michele Montefusco

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