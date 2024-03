Promozione. Il Barano si ferma a Ponticelli

Il Barano inciampa allo stadio ‘Ascarelli’ di Ponticelli. Nello scontro diretto è la Boys Napoli Ponticelli a imporsi con una prestazione convincente. Con questo ko gli aquilotti vedono ridurre il vantaggio sulla zona playout, ora distante due punti. I primi minuti della partita non regalano emozioni, le due squadre si studiano alla ricerca dei varchi giusti. Gli isolani provano a pungere all’8′, ma la conclusione di Di Lustro è neutralizzata da Pelliccia.

All’11’ la Boys Napoli Ponticelli sblocca il risultato grazie alla rete di Mignogna, abile a capitalizzare un’azione nata sulla destra. La risposta del Barano non sortisce alcun effetto e al 24′ i padroni di casa raddoppiano: Conte, nel tentativo di risolvere una mischia, spedisce la palla nella propria porta. L’ultimo sussulto è ancora dei locali, ma questa volta Delicato dice di no a Mignogna.

Il Barano approccia la ripresa con maggiore consapevolezza e al 52′ si affida a una conclusione imprecisa di Di Lustro. All’ora di gioco Lubrano e Muscariello si scontrano di testa e, dopo attimi di apprensione, vengono trasportati al pronto soccorso per gli accertamenti del caso. Al 66′ Catalano cala il tris con un tiro che risulta imparabile per Delicato.

I bianconeri di mister Lubrano non demordono e con Pesce rendono il passivo meno pesante. L’ultima azione degna di nota è il calcio di rigore assegnato alla Boys Napoli Ponticelli e neutralizzato da Delicato.

il tabellino

Boys N. Ponticelli 3

Barano 1

Boys Napoli Ponticelli: Pelliccia, Mignogna, Iodice, Esposito St., Romano, Alterio, Rossi, Madonna, Laureto, Catalano, De Marco. A disp. Esposito U., Faccetta, Speranza, Andreozzi, Esposito S., Esposito A., Toscano, Palmieri, Gloriosi. All. Mariano Improta

Barano: Delicato, Lubrano, Di Lustro, Buono, Muscariello M., De Luise, Trofa, Formisano, Invernini, Conte, Pesce. A disp. Della Calce, Iacono, Cigliano, Muscariello C., Aloi. All. Biagio Lubrano

Marcatori: 11’ pt Mignona (BN); 24’ autogol Conte (BN); 66′ Catalano (BN); 68′ Pesce (B)

Ammoniti: Mignogna (BN), Esposito St. (BN), Madonna (BN), Speranza (BN), Conte (B)