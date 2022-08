Promozione. Gli aquilotti ritornano al «Di Iorio»

Il Barano è la terza squadra isolana, in ordine di tempo, a riprendere gli allenamenti. Al “Don Luigi Di Iorio” discorsetto della dirigenza bianconera, intervento motivazionale di mister Ciro Mennella e poi tutti in campo. Presenti, oltre al presidente Massimo Buono e al d.s. Enzo Mattera (quest’ultimo ha fatto un discorso molto chiaro al gruppo prima dell’allenamento, parlando a nome della società), erano presenti anche i volti nuovi, si fa per dire visto che il neo team manager Pietro Ferrari è stato per anni la bandiera del Barano; il gruppo ha fatto la conoscenza del segretario Roberto Buonvisi e dei dirigenti Rocco Di Costanzo e Pasquale Migliaccio.

Mennella, coadiuvato nel lavoro da Michele Montefusco e dal preparatore dei portieri Mimmo Esposito, ha fatto svolgere una prima seduta senza forzare. Quindici i calciatori presenti alla prima giornata che aumenteranno progressivamente tra oggi e domani. A far parte del gruppo, oltre agli annunciati Ciro Saurino, Yigrem D’Antonio, Vittorio De Luise, Anthony Di Meglio, il rientrante Luca De Simone e qualche giovane promettente, c’era anche Nicola Conte.

Il centrocampista santangiolese, che nel dicembre scorso lasciò il Barano per accasarsi all’Ischia, è ritornato nel nido del “Di Iorio” per rispondere alla chiamata di mister Mennella. Nella giornata odierna si aggregherà anche William Fiorentino, nelle ultime stagioni nelle fila del Real Forio (ieri non c’era per impegni lavorativi). Nei prossimi giorni si aggregheranno almeno altri tre-quattro calciatori tra cui Scritturale e qualche novità. Per quanto riguarda il reparto offensivo, il Barano ha l’esigenza di rinforzarlo. Ad oggi è quello che va completato e necessita di giocatori in grado di finalizzare il gioco della squadra. Nelle ultime stagioni, proprio per la mancanza di almeno un finalizzatore principe, la grande mole di gioco sviluppata si rendeva praticamente inutile.

DIETRO-FRONT? – Nei giorni scorsi, su queste colonne abbiamo riportato la notizia del sicuro ritorno in bianconero di Luigi Iovene, oltre all’arrivo del centravanti Salvatore Riccio, entrambi reduci dallo sfortunato campionato nelle fila del Lacco Ameno. Ebbene, sia il fantasista che l’attaccante ieri non erano presenti. Per quanto riguarda il primo, ci sarebbe stato un ripensamento (disputerebbe il campionato di Prima Categoria nelle fila rossonere), per il secondo la trattativa è ancora in corso. I due calciatori, nonostante non siano più dei ragazzini (rispettivamente 35 e 28 anni), risultano ancora vincolati con il club lacchese e dunque devono risolvere la loro situazione in un modo o nell’altro.

JUNIORES – Intanto si lavora anche per la costruzione della Juniores, affidata a Thomas Dinolfo. Ci sarà un gruppo completamente rinnovato che sarà di supporto alla prima squadra.