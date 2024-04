Promozione. Dopo la pausa anche Barano e Procida riprendono il loro cammino

Il campionato di Promozione si appresta a vivere gli ultimi avvincenti 270 minuti della stagione regolare. Eccetto la Frattese che ha conquistato anticipatamente la promozione in Eccellenza, tutte le altre compagini sono ancora in corsa per agguantare i rispettivi obiettivi. Le isolane Procida e Barano sono chiamate a dare il massimo nel rush finale per evitare di terminare l’annata in maniera rovinosa.

Nel girone A il Procida, che grazie alla vittoria sul Cardito ha aumentato a tre lunghezze il divario dal fanalino di coda Vitulazio, è atteso dallo scontro diretto contro la Virtus Liburia. I biancorossi sono obbligati a strappare un risultato positivo per frenare la formazione casertana, attualmente dodicesima a sei punti di vantaggio sulla truppa di mister Lubrano. Il regolamento, infatti, prevede che se la distanza tra quindicesima e dodicesima sia pari o superiore agli otto punti, la quindicesima classificata retrocederebbe in Prima Categoria senza effettuare lo spareggio. Le due squadre si presentano al match con il fardello di non poter sbagliare una partita che complicherebbe ulteriormente una situazione già intricata.

Nel girone B il Barano è costretto a dare continuità alla vittoria sulla Viribus Unitis, affermazione che ha messo fine alla striscia di tre sconfitte consecutive contro Boys Napoli Ponticelli, Marchesa e Virtus San Gennarello. A tre giornate dalla conclusione del campionato, gli aquilotti di Flavio Leo hanno un solo punto di vantaggio sul dodicesimo posto occupato da Ottaviano e Boys Napoli Ponticelli. Sul campo di un Sant’Anastasia, reduce da tre vittorie e ormai senza pressioni per via di una classifica tranquilla, il Barano si gioca una buona fetta di salvezza. Tra le fila bianconere mancherà Luca Pesce, squalificato dal Giudice Sportivo per aver raggiunto le cinque ammonizioni in camionato.

Procida – V. Liburia 1-1

Allo ‘Spinetti’ Procida e Virtus Liburia si divisero la posta in palio, nonostante la squadra ospite affrontò un’ora di gioco in inferiorità numerica. A sbloccare la sfida furono gli isolani con De Luise, il quale fu abile a rubare palla e a trafiggere il portiere con un sinistro ben calibrato. Al 34’ Mottola lasciò in dieci i suoi, ma al 49’ Galasso fissò il risultato sull’1-1 finale.



Barano – S. Anastasia 2-2

La partita d’andata fu ricca di gol ed emozioni. I bianconeri partirono bene e al 25’ Conte trasformò un calcio di rigore assegnato per fallo su Pesce. Gli ospiti reagirono in maniera dirompente e con Romanelli e Piazzola ribaltarono il punteggio in soli due minuti. Nella ripresa, nuovamente dagli undici metri, Conte realizzò il 2-2 finale.