Promozione. De Simone: “Serve sacrificio, cattiveria e voglia. Ma i giovani non ne hanno”

Luca De Simone è cupo in volto. La stessa cupezza di Mister Mennella. Luca, una brutta partita e un blackout. Era iniziata col piede giusto poi, cosa è successo?

Brutta partita? No, direi brutta sconfitta! Siamo andati sotto immediatamente con due palle da fermo però abbiamo anche creato tanto. Il secondo tempo, poi, abbiamo preso il tre a uno e poi c’è stato un blackout di testa. Abbiamo provato una reazione, ma senza idee ci siamo buttati a capofitto.

Mister Mennella, arrabbiato anche per il momento diceva “è colpa mia, però anche loro devono avere una reazione e anche Pancrazio diceva al Presidente che serve una scossa

“Si, ci serve una scossa. Sulla carta è facile dire abbiamo queto e quello e il Barano ha una bella squadra però penso che se io sto a 41 anni ancora in mezzo al campo, penso che qualcosa non va. Dobbiamo ritrovare la voglia, l’abnegazione, la cattiveria, il sacrificio e tutto questo, secondo me, parecchi giovani di oggi non hanno. Purtroppo, quello che raccoglie in settimana lo porti la il sabato e la domenica al campo e questi sono i risultati.”