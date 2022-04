Promozione. Clamoroso, Procida ai play-out!!

Clamoroso in Promozione: l’Isola di Procida non è salvo! Con un incredibile comunicato ufficiale, il Comitato Campano ha escluso dal girone il Città di Casoria che sabato scorso non si è presentato sul proprio campo. Una seconda rinuncia dopo quella fatta col Quartograd.

Tolti tutti i punti al Casoria che aveva perso col Procida sia all’andata che al ritorno. Sei punti al Procida e quattro alla Puteolana 1909 che sabato prossimo, incredibile ma vero, in base alla classifica riscritta, giocherà in casa il play-out contro i biancorossi di mister Lubrano. Il d.g. Gerardo Lubrano è andato su tutte le furie, accusando il comitato regionale di prendere una decisione dopo aver avallato lo spostamento della partita con l’Ercolano perché evidentemente ininfluente ai fini della classifica.