Promozione. Ciro Mennella: “In campo con Quartograd senza assilli di risultati”

Ciro Mennella si gode il momento favorevole del suo Barano spinto anche dalla carica degli undici gol segnati sul campo anche se quattro lasciati sulla panchina per la storia che conosciamo contro il Don Guanella. Un percorso, quasi, a punteggio pieno che fa ben sperare per il prosieguo del campionato. “Il Quartograd – ci ha detto Ciro Mennella – è una delle favorite insieme con Santa Maria la Carità, Viribus Unitis, Punto di Svolta e Agerola. Squadre che sono partite più avvantaggiate rispetto ad altre.

Il Quartograd proviene da una vittoria di domenica scorsa e noi l’affrontiamo come al solito. Scenderemo in campo con la nostra serenità e senza assilli di risultato. Purtroppo, non avrò a disposizione a Ciro Saurino, Ciro Trofa ed Invernini, ma la rosa del Barano è composta da un gruppo di giovani calciatori e di appassionati. Non dobbiamo pensare alla scia positiva e dobbiamo concentrarci domenica dopo domenica con la voglia di andare e fare bene.