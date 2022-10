Promozione. Che Procida! poker a Frattamaggiore

Il Procida sbanca lo Iannello di Frattamaggiore con un sontuoso 2-4: i ragazzi di Lubrano disputano un’ottima partita che, come avevamo anticipato in settimana, il mister ha preparato tatticamente con molta attenzione.

Questa la cronaca del match: passano soltanto 2 minuti ed il Procida passa già in vantaggio col bomber Gadaleta che con un tiro da fuori area segna con una spettacolare traversa-rete. I padroni di casa però non ci stanno e, sei minuti dopo essere andati in svantaggio, il Frattamaggiore pareggia grazie ad un rigore, realizzato da Pirone e concesso dall’arbitro per un contatto avvenuto in area procidana.

Trovato il pareggio i frattesi provano a fare loro la partita, dettano il ritmo del gioco ma non riescono a finalizzare e trovare la via del gol. Il Procida invece c’è e, prima schierandosi con un 3-5-2 e poi con un 4-3-3, chiude tutti gli spazi agli avversari reggendo l’urto.

Al 43’ poi è ancora il Procida ad andare in rete; questa è volta è Lorenzo Costagliola che relaizza con un delizioso pallonetto. I primi 45 minuti si chiudono quindi con il Procida in vantaggio sull’1-2.

Al rientro sul terreno di gioco passa pochissimo e l’arbitro vede un fallo su Ronga in area procidana e indica, un’altra volta, il dischetto del rigore a favore dei fratteso; anche stavolta dagli undici metri, Pirone non sbaglia e si regala una doppietta.

Il Procida però la partita vuole vincerla: al 67esimo Tony Costagliola viene fermato fallosamente in area dai difensori avversari ed il direttore di gara indica per la terza volta il dischetto e Minauda non fallisce il 2-3 per i suoi. All’85esimo infine è Luca Quirino che mette la parola fine al match con una fucilata dal limite dell’area di rigore che si insacca in rete, per la gioia di mister Lubrano e di tutto l’ambiente biancorosso che ora, sulle ali dell’entusiasmo, si prepara già all’impegno di domenica prossima quando allo Spinetti arriverà l’Oratorio Don Guanella.

FRATTAMAGGIORE-PROCIDA 2-4

Frattamaggiore: Liguori, Battista, Maturo, Baratto, Di Crosta, Castiglione, Catavere(Bosson), Cardore (Vitale), Pirone, Ronga(CapassoV.), Scognamiglio.

Isola di Procida: Lamanna, Gamba A. , Scotto Di Monaco (Gamba M.), Calise, Minauda, Vanzanella, Ambrosino(Aurelio), Veneziano, Gadaleta(Quirino), Costagliola A., Costagliola L (Visaggio).