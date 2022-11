Promozione. Blackout Barano, l’Agerola ne fa 5

Nel decimo turno del girone B di Promozione, il Barano ospita al ‘Don Luigi Iorio’ l’Agerola. Un match importante per il cammino di entrambe le squadre. I ragazzi di Mennella, dopo la sconfitta contro Santa Maria la Carità, hanno intenzione di riprendere il cammino per tirarsi fuori dalla zona calda della classifica. Di contro, l’Agerola ha voglia di dare continuità al successo casalingo sul San Sebastiano e blindare la zona playoff.

Sono i padroni di casa a partire col piede sull’acceleratore: Cantelli pesca Trani, il cui tentativo è facile preda di Formisano. L’Agerola non sta a guardare e si propone con una certa pericolosità, tuttavia Di Capua non trova di poco la deviazione vincente. Al 6’ i padroni di casa si affidano ancora a Cantelli, abile a controllare un lancio dalle retrovie e a puntare il diretto avversario, il suo destro, però, si spegne direttamente sul fondo. Trascorrono pochi secondi ed è sempre Cantella a pescare Invernini, il quale non riesce a capitalizzare l’interessante spunto del compagno.

I ritmi del match calano leggermente e per vedere un’altra azione pericolosa bisogna attendere il 17’: Saurino, sugli sviluppi di calcio d’angolo, stacca più in alto di tutti ma la sua inzuccata si spegne di poco fuori. Al 26’ l’Agerola replica con Marino che, da buona posizione, manda fuori. Poco dopo la mezz’ora il Barano passa: Cantelli trova Trani, il cui inserimento è letale e permette ai bianconeri di sbloccare il match. Il vantaggio dura pochi minuti e, infatti, al 41’ Cestaro è lesto a ribattere in rete una palla vagante. Nei minuti finali della prima frazione di gioco, oltre un tentativo impreciso del Barano, l’Agerola ribalta la partita: D’Amora, direttamente da punizione, beffa Castaldi con una traiettoria che si insacca nell’angolino basso.

Ad inizio ripresa, il Barano prova ad acciuffare il pareggio: Cantelli serve Invernini, ma il suo colpo di tacco non trova la porta. Al 48’ Annunziata, nel tentativo di anticipare Di Gregorio, stende in area di rigore il diretto avversario. Dal dischetto Marino non sbaglia e cala il tris. Nonostante il gol subito, il Barano si affaccia pericolosamente dalle parti di Formisano con De Luise. Il tentativo del difensore locale, complice anche una deviazione, si perde sul fondo di poco. Sul ribaltamento di fronte Carolei, imbeccato da Marino, non riesce a trovare il colpo del ko.

Al 56’ i padroni di casa si distendono in contropiede, tuttavia Conte spreca tutto provando la conclusione e non servendo i compagni meglio posizionati. Al 67’ arriva il poker dell’Agerola al termine di un contropiede ben orchestrato e finalizzato da Arcorci. Il Barano prova a replicare, ma gli ospiti colpiscono ancora in contropiede: Marino fa fuori un paio di avversari e va al tiro, Castaldi è attento e respinge. Cestaro, in seguito, raccoglie la respinta e fa il 5-1. Al 74’ Cantelli, il migliore tra le fila del Barano, serve Trani che non riesce a capitalizzare l’assist del compagno. L’ultimo sussulto è di marca agerolese: Amoroso con un tiro potente impegna Re, entrato al posto di Castaldi. Sesto ko del torneo per il Barano che rimane in zona playout a quota 10 punti.