Promozione. Biagio Lubrano: “C’è rammarico per quei 4-5 punti persi”

Mille difficoltà hanno segnato il cammino del Barano condotto dalla sapiente mano di Biagio Lubrano Lavadera. Dopo la salvezza ottenuta all’ultima giornata nello scorso campionato, i bianconeri puntano nuovamente a mantenere la categoria, ma questa volta con meno ansie. La classifica, al termine del girone di andata, vede gli aquilotti dodicesimi a -1 dalla salvezza diretta. L’obiettivo è quello di ricompattarsi in vista del giro di boa e mettere alle spalle una volta per tutte le problematiche che hanno intaccato l’andamento dei bianconeri.”

Il Barano ha avuto molte difficoltà a partire dall’iscrizione al campionato – ha ammesso mister Lubrano. Si è ritrovato a non avere né una Juniores e né una squadra allievi, anche perché ha ceduto dei 2006 alla Juniores Interregionale dell’Ischia. Abbiamo iniziato il campionato con una rosa molto giovane, ma con degli over a disposizione che ci hanno permesso di avere una buona partenza e che avrebbero aiutato i giovani nella crescita. Purtroppo, strada facendo, gli over hanno accusato dei problemi fisici.

Si sa che, fino a fine ottobre, hanno lavorato moltissimo con altre attività e, sommando la stanchezza con gli allenamenti, qualcuno ne ha accusato e si è dovuto arrendere. Di conseguenza abbiamo giocato delle partite con 8 under in campo, di cui molti 2004 e 2005. Abbiamo affrontato delle gare con una rosa ristretta, nelle quali abbiamo ceduto sul filo di lana e di misura. C’è rammarico – ha proseguito il mister isolano – perché ai 14 punti conquistati se ne potevano aggiungere 4-5 in più. Oltre agli infortuni, va aggiunta la sfortuna con le terne arbitrali, un rimborso spese ritardato, il non poter utilizzare al meglio tutti i ragazzi perché sono impegnati con lo studio e il lavoro. Stiamo cercando di ricompattarci per affrontare un girone di ritorno che ci permetta di mantenere la categoria, possibilmente senza passare per i playout.

Rispetto alle squadre della terra ferma, non possiamo contare sul mercato. Nel girone di ritorno inizierà un altro campionato, le altre si rinforzeranno e noi dovremo compattarci ancora di più per venirne fuori come abbiamo fatto lo scorso anno. Speriamo di mantenere la categoria – ha concluso mister Biagio Lubrano – in modo da far uscire fuori qualche imprenditore che possa creare una società duratura e mettere alle spalle tutte queste ansie che ci hanno procurato gli ultimi due campionati”.