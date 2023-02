Promozione. Barano, un punto che serve. Sorbo segna ancora e i bianconeri sperano ancora

Cesare Errico | Un punto che muove la classifica, contro un avversario reduce da tre vittorie e un pareggio nelle ultime quattro giornate, ma che non permette al Barano di compiere quel balzo in avanti soprattutto tra le mura amiche del ‘Don Luigi Iorio’. I bianconeri di mister Biagio Lubrano Lavadera, nel match valido per la ventunesima giornata del girone B di Promozione, sono riusciti ad evitare la sconfitta contro il San’Anastasia nel finale di partita. Sono i padroni di casa a rendersi insidiosi dopo pochi minuti: per fortuna del Barano, Sgambati da pochi passi manca l’appuntamento con il gol su assist di Aprea. Gli isolani non restano a guardare e con Sorbo e Cantelli replicano, ma in maniera imprecisa. La partita procede su ritmi lenti, anche per i diversi falli con conseguenti fischi del direttore di gara.

Il Sant’Anastasia si affida a Selva, la cui conclusione è neutralizzata da un attento Trani. Sul versante opposto è Fiorentino a farsi vedere, ma D’Inverno è altrettanto abile a controbattere il tentativo del numero 4 bianconero. Al 28’ è nuovamente la formazione ospite a proporsi con pericolosità, ma Stasia sciupa il pallone del possibile 0-1

La ripresa inizia con Aprea sugli scudi: il numero 8 prima prende le misure con due conclusioni imprecise e poi con un tiro ben indirizzato all’angolino permette ai suoi di passare in vantaggio. Il Sant’Anastasia, rinvigorito dal gol, si affida a Visone per orientare la sfida: Trani risponde presente. Al 69’ il Barano si fa vedere sugli sviluppi di calcio d’angolo, tuttavia l’incornata di Matteo Trani si spegne di poco a lato. I biancoblù, che non riescono a chiudere i giochi con Selva, Matrusciano e Montaperto, sembrano in controllo del risultato ma a due minuti dal novantesimo vengono beffati. Il Barano, infatti, sfrutta una disattenzione della retroguardia anastasiana: Sorbo, pescato da un lancio dalle retrovie, con un pallonetto supera D’Inverno e fissa il risultato sul definitivo 1-1. Un pareggio che, per come è arrivato, può dare ulteriore consapevolezza ai ragazzi di Biagio Lubrano Lavadera in vista del prossimo importante match contro il San Sebastiano.

Il tabellino

Barano: Trani V.; Lubrano Lavadera V., De Simone, Trani M., De Luise; Fiorentino (Silvielli), Conte, Di Sapia (De Luca); Trofa (D’Antonio), Sorbo, Cantelli (Saurino). A disposizione: Di Maio, Annunziata, Di Iorio Ant., Di Iorio And., Ruffo. Alleantore: Biagio Lubrano Lavadera

Sant’Anastasia: D’Inverno, Dell’Acqua, Vertola, De Maria, Maresca; Aprea, Orefice (Tedeschi), Visone; Sgambati (Matrusciano), Montaperto, Selva (Borrelli). A disposizione: Brodella, Donvito, Palermo, Romano, Bruognolo, Piazzola. Allenatore: Roberto Cardinale

Arbitro: Gennaro Mennella di Torre del Greco

Marcatori: Aprea (S), Sorbo (B)