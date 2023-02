Promozione. Barano, “San Sebastiano” ti fa bene…

Il Barano batte il San Sebastiano nello scontro diretto valido per la ventiduesima giornata del girone B di Promozione. Un successo di vitale importanza per i ragazzi di Biagio Lubrano Lavadera che, oltre a recuperare terreno in classifica, trovano il secondo risultato utile consecutivo. Sin dalle prime battute il Barano mette in campo concentrazione, equilibrio tra i reparti e cattiveria nello sfruttare le ripartenze.

La prima frazione di gioco, infatti, vede i bianconeri farsi preferire per le diverse occasioni non sfruttate per questione di centimetri. La risposta del San Sebastiano avviene su un calcio di punizione neutralizzato da un miracoloso Trani. La ripresa si apre con il Barano padrone del campo, ma impreciso nella scelta finale.

Poco dopo l’ora di gioco Cantelli, sfruttando il cattivo posizionamento di Granata, con un tiro preciso fissa il risultato sull’1-0. Il San Sebastiano, accusato il colpo, prova a proiettarsi in avanti alla ricerca del pareggio, ma senza esito positivo. Il Barano tenta di sfruttare gli spazi, ma in contropiede spreca diverse chance promettenti. Grazie a questo successo, il Barano aggancia in classifica il San Sebastiano e può proiettarsi al prossimo impegno con la Viribus Unitis con un morale migliore. “È stata una bella giornata, adesso dobbiamo continuare a lavorare e può darsi che questa vittoria ci sblocchi mentalmente perché abbiamo calciatori che tecnicamente sono validi”. Queste alcune considerazioni di mister Lubrano Lavadera al termine della partita.

il tabellino

San Sebastiano: Granata, Romano (Capparelli), Manzo, Esposito G. (Fiorito), Miccichè, Annunziata, Pignatelli (Balzano), Carra (Amendola), Perna, Passariello, Abate (Esposito S.). A disposizione. Canfora, Damiano, Fatigati. Allenatore: Luca Borrelli.

Barano: Trani V., Lubrano Lavadera, Trani M., Saurino, Annunziata, De Simone, Fiorentino, Conte, Sorbo (De Luca), Cantelli, Trofa (D’Antonio). A disposizione: Di Maio, Calise, Galaoui, Shullazi, Di Iorio A., Di Iorio S., Di Meglio. Allenatore: Biagio Lubrano Lavadera.

Arbitro: Alessandro Pepe di Nocera Inferiore

Ammoniti: Esposito G, Carra, Perna, Balzano (S); Annunziata, Conte, Trofa (B)

Marcatori: Cantelli (B)