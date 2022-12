Promozione. Barano, riparti dal Real Frattaminore

Dopo il nubifragio che ha colpito l’isola di Ischia e che inevitabilmente ha causato il rinvio del derby contro il Procida, il Barano è pronto a tornare in campo. La compagine bianconera, che ha intenzione di dare continuità alla vittoria di misura ottenuta a Terzigno lo scorso 20 novembre, nel tredicesimo turno di campionato affronta il Real Frattaminore.

Il match odierno, considerata la classifica delle due squadre, è un vero e proprio scontro diretto: il Barano occupa l’undicesima posizione a 13 punti, il Real Frattaminore invece segue al quattordicesimo posto a -4 ma con una partita in più. L’imperativo dei ragazzi di Mennella è quello di ottenere il bottino pieno per risalire una classifica ad oggi deficitaria, ma che con una serie di vittorie può mutare e proiettare i baranesi a ridosso della zona playoff. Cantelli e compagni dovranno essere bravi a non sottovalutare un avversario che, nonostante faccia molta fatica ad andare in gol (sono solo 6 le reti realizzate), tra le mura amiche può contare su una delle miglior difese del torneo.

Rispetto all’elenco dei convocati diramato per la gara contro il Procida, non figurano Di Costanzo, Matteo Trani e Luigi Trani. Figura, invece, il nuovo arrivato Matteo Muscariello. Di seguito l’elenco completo:

PORTIERI: Re Domenico, Castaldi Ciro.

DIFENSORI: Annunziata Salvatore, De Luise Vittorio, Lubrano Vittorio, Muscariello Matteo, Di Iorio Antonio, Ruffo Antonio.

CENTROCAMPISTI: Fiorentino William, Formisano Salvatore, Conte Nicola, Mattera Ciro, Di Sapia Giovanni.

ATTACCANTI: Invernini Ugo, Cantelli Daniele, Sorrentino Raffaele, De Luca Francesco, Sorbo Enzo Emmanuel, Trofa Ciro.

La partita sarà diretta da Pier Giorgio Grasso di Benevento coadiuvato da Marco Meoli di Benevento e Carmine Pepe di Ariano Irpino.