Promozione. Barano, per Lubrano “buona” la prima

Cesare Errico | Il Barano ferma Il Punto di Svolta al ‘Don Luigi Iorio’. Al termine di una partita ben giocata, la formazione baranese grazie al gol di Muscariello ottiene un pareggio che muove la classifica e che interrompe la striscia di sei vittorie utili consecutive degli avversari.

La partita inizia con le due squadre alla ricerca dei varchi giusti. Al 3’ il Punto di Svolta, al termine di una bella manovra corale, passa in vantaggio con Cozzolino. Il numero 7 dei biancoverdi, lasciato colpevolmente solo dalla retroguardia baranese, davanti Castaldi non sbaglia e fa 1-0.

Il Barano prova a replicare immediatamente con una punizione di Conte, controllata in due tempi dall’estremo difensore avversario. Il match scorre su ritmi abbastanza alti, ma è l’imprecisione a farla da padrona. Al 18’ Cozzolino va via a due difensori bianconeri e, da posizione favorevole, lascia partire un destro murato da un provvidenziale Muscariello. Alla mezz’ora, sugli sviluppi di calcio di punizione battuto da Cantelli, Petrucci è attento e si rifugia in corner. Sul successivo calcio d’angolo, l’incornata di Saurino è respinta con difficoltà dal portiere ospite e definitivamente allontanata dalle maglie biancoverdi. Nel finale di prima frazione di gioco, i padroni di casa sfiorano il pareggio con il colpo di testa di un calciatore baranese, murato da un difensore de Il Punto di Svolta.

Ad inizio secondo tempo Cantelli dalla destra fa partire un cross per Invernini, De Martino in uscita smanaccia la sfera ed evita guai ai suoi. Al 58’ Conte raccoglie una respinta e dalla distanza scocca un destro che si spegne di poco a lato. Al 65’, sugli sviluppi di calcio d’angolo, Muscariello stacca più in alto di tutti ma non riesce ad indirizzare il colpo di testa nello specchio della porta. Gli ospiti replicano con Folliero, il cui sinistro dal limite termina direttamente la sua corsa sopra alla traversa. Al 68’ Il Punto Di Svolta, sfruttando la distrazione del Barano nel protestare con l’arbitro, batte il calcio di punizione immediatamente ma con Arenella da ottima posizione non trova il colpo del possibile 2-0. Trascorrono due minuti e i biancoverdi si affidano a Narciso, il suo tentativo però si perde largamente sul fondo.

Al 72’ ci prova Folliero con una conclusione che non impensierisce il portiere baranese. I padroni di casa replicano, Muscariello appostato sul secondo palo non riesce a capitalizzare il calcio di punizione battuto da Conte. All’84’ Iorio punta Lubrano e va al cross, De Simone è attento e allontana la minaccia. All’89’ Iorio parte in accelerazione, il suo destro finisce sopra la porta difesa da Castaldi. Il Barano tenta il forcing finale e, dopo una conclusione di Sorbo ribattuta, Muscariello sfrutta il cross di Cantelli e fa 1-1.

Barano-Punto di Svolta 1-1

Barano: Castaldi, Annunziata, (Lubrano) Trani, Saurino, Muscariello, De Simone, Di Meglio (Formisano), Conte, Invernini, Cantelli, Sorrentino (Sorbo). All.: Lubrano B.

Punto Di Svolta: De Martino, Petrucci, Saiz, Barone, Piolato, Romano (Alterio), Cozzolino (Paladino), Folliero, Cantese (Imparato), Iorio, Arenella. All.: Barone

Ammoniti: Sorrentino (B), Saurino (B), Petrucci (PS), Invernini (B), Narciso (PS), Trani (B)

Marcatori: 3’ Cozzolino (PS), 95’ Muscariello (B)