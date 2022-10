Promozione. Barano, oggi la prova Sant’Anastasia

Quella di oggi non è per nulla una partita facile. Per mister Mennella è una partita “tosta”. Il Barano, che si è riscattato dalla brutta prestazione in campionato con un buona prova contro un Santa Maria La Carità in formazione “ridotta”, è chiamato a confermare il buon momento dei bianco neri. L’ordine di scuderia è sempre lo stesso: affrontare ogni avversario con tranquillità e serenità, cosciente del livello raggiunto e con l’obiettivo di fare risultato. Mennella fare a meno degli infortunati Annunziata e Fondicelli.

Convocati. Portieri: Re, Castaldi. Difensori: De Simone, Fiorentino, De Luise, Di Iorio, Trani, Formisano. Centrocampisti: Saurino, conte, Ruffo, Mattera, Sorrentino. Attaccanti: Cantelli, D’Antonio, Di Meglio, Sorbo, Invenini, Trani.

Arbitra Umberto La Rocca da Battipaglia) con gli assistenti: Tiziano La Monica (Battipaglia) e Francesca Torraco (Salerno)