Promozione. Barano, non sbagliare

Il Barano è chiamato a voltare pagina. Nel match di Santa Maria la Carità, la truppa di Mennella deve vedersela con il Terzigno in quello che è un vero e proprio scontro diretto. I bianconeri, infatti, precedono il Terzigno di soli due punti nei bassifondi della classifica. L’imperativo, dunque, è vincere a tutti i costi per rimettersi in carreggiata e per evitare di sprofondare ulteriormente. Si attendono risposte convincenti, soprattutto da un reparto difensivo che nelle ultime cinque giornate ha concesso ben 15 reti.

In tal senso, l’imminente apertura della sessione di calciomercato potrebbe condurre la società baranese ad operare in maniera consistente per migliorare la rosa. Per quanto riguarda la partita contro il Terzigno, che sarà diretta da Raffaele De Martino di Nocera Inferiore, il tecnico Mennella non può contare sull’apporto degli infortunati Yigrem D’Antonio e Luca De Simone.

Di seguito l’elenco dei convocati: PORTIERI: Di Costanzo Enrico; Castaldi Ciro. DIFENSORI: Annunziata Salvatore; De Luise Vittorio, Fiorentino William; Lubrano Vittorio; Trani Matteo. CENTROCAMPISTI: Saurino Ciro; Ruffo Antonio; Conte Nicola, Mattera Ciro; Di Sapia Giovanni; Sorrentino Raffaele. ATTACCANTI: Invernini Ugo; Cantelli Daniele; Di Meglio Antonio; Abbandonato Giuseppe; Sorbo Enzo Emmanuel; Trani Luigi.

Arbitra il sig. Raffaele De Martino di Nocera Inferiore con gli assistenti Marco Acanfora di Castellammare di Stabia e Gianluca Napoletano di Avellino