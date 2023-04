Promozione. Barano, manca un punto ed è fatta

Il Barano vince sul campo de Il Punto di Svolta e compie un passo importante verso la salvezza. Con questo risultato alla formazione bianconera basterebbe un solo punto, nell’ultimo turno contro il Frattamaggiore, per conquistare la permanenza in Promozione. La prima frazione di gioco termina in perfetto equilibrio. Le due squadre preferiscono studiarsi e le occasioni da gol latitano. Il primo squillo della partita lo offre Il Punto di Svolta con Iorio, il quale si invola in solitaria verso la porta ma Di Maio in uscita sventa il pericolo. Poco dopo è ancora la compagine locale a rendersi insidiosa con un cross di Paladino che De Luise per un soffio non insacca nella propria rete.

Alla mezz’ora il Barano si propone con Conte, la cui conclusione è facile preda di Uliano. Al 40’ il Barano sciupa una buona chance con De Luise che, da buona posizione, non centra la porta. Ad inizio ripresa Il Punto di Svolta sblocca le ostilità con Paladino. Al 65’ Scognamillo di testa per poco non trova la rete del possibile 2-0. I padroni di casa a quattro minuti dal 90° hanno un’altra chance per chiudere i conti, ma Imparato dal dischetto fallisce miseramente. Il Barano sale di intensità e nei minuti di recupero con Sorrentino e Invernini ribalta la sfida e conquista una vittoria fondamentale in chiave salvezza.

il tabellino: Punto di svolta -Barano 1.2

Il Punto di Svolta: Uliano, Di Maio, Saiz, Alterio, Alterio, Romano, Borriello, Petrucci, Folliero, Imparato, Paladino. A disposizione: Cozzolino, De Martino, Iorio, Ugramin, Cerullo, Padovani, Saviano, Mauro, Scognamillo, Allenatore: Russo

Barano: Di Maio, Lubrano, Di Sapia, Formisano, Annunziata, De Simone, Di Meglio, Conte, Invernini, Cantelli, De Luise. A disposizione: Delizia, Trani, Di Iorio, Silvielli, Trofa, De Luca, Di Iorio, Sorrentino, All: Biagio Lubrano Lavadera.

Arbitro: Pietro Di Muro di Salerno

Assistente 1: Valerio De Angelis di Caserta

Assistente 2: Alfredo Rosa di Benevento

Marcatori: 49′ Paladino (P), 92′ Sorrentino (B), 96′ Invernini (B)