Promozione. Barano, la “svolta” di chiama Biagio Lubrano

In casa Barano si cerca la svolta. Il club capeggiato da Massimo Buono, dopo aver esonerato mister Ciro Mennella, ha deciso di affidare la guida della prima squadra a Biagio Lubrano Lavadera. L’obiettivo del nuovo tecnico è quello di risollevare il morale della squadra nel minor tempo possibile e di scalare posizioni in classifica. Attualmente il Barano, in attesa di recuperare il derby isolano contro il Procida, è in piena zona playout.

Dopo i ko arrivati per mano di Viribus Unitis, Santa Maria la Carità e Agerola, il successo maturato al 90°sul campo del Terzigno aveva illuso: la sconfitta a Frattaminore di domenica scorsa, invece, considerata la classifica, ha catapultato nuovamente il Barano in una crisi che sembra difficile da superare definitivamente. Oggi la truppa bianconera, quindi, è chiamata a dare risposte contro un avversario ostico: Il Punto Di Svolta. I biancoverdi, secondi in classifica alle spalle della corazzata Santa Maria la Carità, sin qui sono stati sconfitti soltanto dal Frattamaggiore. Non sarà una passeggiata per il Barano tenendo conto anche del momento degli avversari, reduci da cinque affermazioni consecutive. In vista del match odierno, Biagio Lubrano Lavadera deve fare a meno soltanto dello squalificato Fiorentino.

Questo l’elenco dei convocati:

PORTIERI: Di Costanzo Enrico, Castaldi Ciro.

DIFENSORI: Annunziata Salvatore, De Simone Luca, Lubrano Vittorio, Muscariello Matteo, Trani Matteo, Ruffo Antonio.

CENTROCAMPISTI: Saurino Ciro, Formisano Salvatore, Conte Nicola, Mattera Ciro, Manco Antonio, Sorrentino Raffaele.

ATTACCANTI: Invernini Ugo, Cantelli Daniele, Di Meglio Antonio, De Luca Francesco, Sorbo Enzo Emmanuel, Trofa Ciro.