Promozione. Barano, in Coppa per riprendere la marcia della vittoria

Oggi pomeriggio alle 15.00, il Barano di Mister Mennella scenderà in campo per l’andata dei sedicesimi di Coppa Italia di Promozione. Il secondo turno del torneo che vede impegnati gli aquilotti contro il Santa Maria La Carità. Un test probante contro la capolista del Girone B di Promozione che sarà un anticipo della nona giornata di Campionato il prossimo 5 novembre con gli aquilotti in trasferta.

Contro la “capolista” Mennella ha convocato i portieri Re e Di Costanzo; i difensori De Simone, Fiorentino, De Luise V, Di Iorio, Di Sapia, Formisano; i centrocampisti: Saurino, Conte, Fondiceli, Ruffo, Mattera, Sorrentino e gli attaccanti: Cantelli, Di Iorio, Di Meglio, Sorbo, Invernini, Trani.

Per la gara Barano – Santa Maria La Carità è stato designato il Sig. Francesco Fermo della sezione di Torre Annunziata, coadiuvato dal Sig. Matteo Guzzardi della sezione di Napoli e dal Sig. Salvatore Borrelli della sezione di Torre Annunziata.

Enzo Mattera: “Avremo una forte rotazione, ma tanti under ko”

“Quella di oggi – ci ha detto Enzo Mattera – è una partita di Coppa Italia e ci servirà anche come occasione di turn over. Un po’ per far giocare a chi fino ad oggi non ha avuto spazio e un po’ per recuperare a degli infortuni. Il Santa Maria è una squadra di categoria superiore, lo sappiamo. Arriva a Barano a punteggio pieno, con sei vittorie su sei gare ma noi faremo la nostra gara con dignità e rispetto sapendo di avere uno squadrone davanti ma senza nessun timore. Domani Mister Mennella farà i conti anche con una infermeria un po’ affollata. Abbiamo i nostri 2005 out. XXX sabato ha avuto problemi al malleolo e Annunziata ha subito un colpo al metacarpo. Trani è ancora alle prese con l’influenza”.

Ragionando sulla sconfitta di sabato, Enzo Mattera è fiducioso: “Io penso che ci siano due tipo di sconfitte. Quelle che ti fanno male o quelle che ti fanno crescere e secondo me questa di sabato è una sconfitta che fa crescere, anche perché a parte quello del giudice sportivo non abbiamo avuto risultati negativi in campionato.