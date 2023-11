Promozione. Barano esci dalla palude play out

I bianconeri, che hanno mosso la classifica grazie al pareggio ottenuto nei minuti finali contro la Boys Napoli Ponticelli, vogliono provare a guadagnare ulteriori punti per uscire dalle sabbie mobili dei playout. Dall’altro lato, invece, la formazione procidana è chiamata a dare continuità alle ultime due vittorie ottenute ai danni di Fortitudo Campi Flegrei e Vitulazio. Il Barano di mister Biagio Lubrano è atteso dall’esame Virtus San Gennarello, quarta in classifica in coabitazione con la Viribus Unitis. Le foxes, reduci da cinque risultati utili consecutivi, lontano dalle mura amiche non conoscono mezze misure. Fuori casa, infatti, la Virtus San Gennarello non ha mai pareggiato nelle cinque partite sin qui disputate. In vista dell’impegno del ‘Di Iorio’ i biancorossoblè devono fare a meno di Marco Langella, operatosi al crociato anteriore.