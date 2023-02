Promozione. Barano, ecco la reazione! Fiorentino trascina i bianconeri

Il Barano non sbaglia e, dopo il successo ottenuto sul terreno di gioco del San Sebastiano, replica al ‘Don Luigi Iorio’ contro la Viribus Unitis. Una vittoria che, oltre a sancire la crisi dei rossoblù, permette ai ragazzi di Biagio Lubrano Lavadera di lanciare un segnale alle dirette concorrenti alla permanenza in Promozione. Il primo affondo è del Barano: al 4’ De Luise ci prova dalla sinistra, la sua conclusione però si perde sul fondo. Al 17’ gli isolani passano: Conte allarga per Fiorentino, il cui tiro-cross beffa un Pardo non perfetto nella circostanza.

Alla mezz’ora la Viribus Unitis si rende insidiosa su calcio d’angolo: Esposito Lauri ci prova di testa, ma la sfera si spegne direttamente sul fondo. Al 33’ Cantelli, dall’out di sinistra, entra in area di rigore e con un tiro a giro sfiora il raddoppio. Poco dopo gli ospiti trovano la via del gol: Coppola allarga per Staffelli che, a tu per tu con l’estremo difensore avversario, non sbaglia. La rete, però, viene invalidata per fuorigioco.

Al 41’ la Viribus Unitis sfiora il pareggio, ma Trani è miracoloso sulla battuta a colpo sicuro di Borrelli. Nei minuti finali del primo tempo il Barano non riesce a capitalizzare due buone occasioni per raddoppiare. Al 58’ Conte raccoglie una respinta della difesa ospite, il suo tiro tuttavia lambisce il palo e si perde sul fondo. Al 74’ Formisano arriva a tu per tu con Pardo, ma il suo destro è deviato dal portiere avversario. Al triplice fischio del direttore di gara, il Barano può esultare per tre punti importantissimi in ottica campionato.

il tabellino

Barano: Trani V., Lubrano Lavadera, Trani M., Saurino, Annunziata, De Simone, Fiorentino (Formisano), Conte, De Luca (Di Sapia), Cantelli (Di Meglio), De Luise (Galaoui). A disposizione: Di Maio, Di Iorio Andrea, Silvielli, Di Iorio S., Di Iorio Antonio. Allenatore: Biagio Lubrano Lavadera

Viribus Unitis: Pardo, D’Avino (Mazza), Improta, Esposito Lauri (Esposito S.), Bracale, Acampora, Pierro, Falco, Borrelli, Coppola Ge., Staffelli. A disposizione: Coppola Gi., Esposito V., De Nino, Pietropaolo, Elayache, Aliberti. Alleantore: Carmine Raia.

Arbitro: Pirozzi di Frattamaggiore

Ammoniti: Trani M., Saurino (B); Borrelli, Staffelli, Esposito Lauri, Acampora (V)

Marcatore: Fiorentino (B)