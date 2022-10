Promozione. Barano è solo pari. Ma che battaglia col Quartograd!

Il Barano non molla. Giovane, testardo e ben messo in campo, l’undici di Mister Mennella ha sofferto e lottato. Ha giocato e ha meritato.

Fin da subito gli aquilotti baranesi hanno mostrato l’intensità giusta con il primo tentativo che solo dopo 5’ ha visto con Di Meglio provare a centrare la porta del Quartograd.

Al 10’ su un errore in uscita dalla trequarti baranese , i padroni di casa recuperano e ripartono in velocità. Matteo Trani cerca di recuperare e in tackle colpisce Duca al limite dell’area. Su palla ferma, Brancaccio mette in mostra la sua specialista e deposita la palla alle spalle di Castaldi. Il Quartograd si chiude in difesa e prova a difendere il vantaggio colpendo con le ripartenze e sfruttando le occasioni che si sviluppano dalle palle ferme. Come capita al 25’ quando su punizione dalla trequarti la difesa del Barano va in ansia e sul seguente calcio angolo, Di Meglio salva sulla linea.

Il Barano supera il momento no e reagisce con un tiro di Cantelli al 280, con un colpo di testa pericolo al 30’ Trofa e al 35’ Matteo Trani che spizzica la palla di testa da calcio d’angolo

Al rientro sul terreno di gioco Mennella mette Invernini per Trofa che si trova a fare i conti con un Quartograd ancora più arroccato nella sua metà campo.

Fase di studio che termina con una girandola di sostituzione da una parte e l’altra. Mennella manda in campo Formisano per Di Meglio, Sorrentino per D’Antonio e Sorbo per Fiorentino. Il Barano cambia volto e, minuto dopo minuto crede. Fino a quando, nei minuti finali, riesce sfruttare l’unico errore difensivo del Quartograd.

Nicola Conte vede lo spazio e serve Raffaele Sorrentino che davanti a D’Angelo non perdona e segna per la gioia di papà Pepeppe.

Nota negativa, l’espulsione che ha visto protagonista sia Bruno sia Invernini.

“Oggi abbiamo trovato una ottima squadra – ci ha detto Michele Montefusco – messa bene in campo che ha avuto la fortuna di arrivare in rete subito e noi abbiamo avuto la bravura e il merito di crederci fino alla fine mostrando di essere una squadra con un forte carattere”

QUARTOGRAD-BARANO 1-1

Quartograd: D’Angelo, Bruno, Giaquinto, Di Fraia, Angieri, D’Ausilio, Palumbo, Di Falco, Duca, Brancaccio, De Rosa, De Luca. A disp.: Mangiapia, Palumbo C., Rinforzi, Saletta, Manzo, Manco, Fabbricini, Lazzaro. Allenatore Parente

BARANO: Castaldi, Annunziata, De Luise, Fiorentino, Trani, De Simone, D’Antonio, Conte, Di Meglio, Cantelli, Trofa. A disp: Di Costanzo, Mattera, Di Iorio, Formisano, Fondicelli, Trani, Invernini, Sorbo, Sorrentino. Allenatore Mennella.