Promozione. BARANO, E’ CUORE E BATTI CUORE

Rispettati i pronostici della vigilia, Barano – San Sebastiano al Vesuvio si è dimostrata una partita difficile. Un clima ostico, con molti accenti, molte ammonizioni e una doppia espulsione per gli ospiti che restano in 10 dopo il cartellino rosso per Miccichè al 25′ del secondo tempo che si accomoda negli spogliatoi dei Di Iorio e poco dopo viene raggiunto anche dal suo allenatore.

Il Barano è cresciuto nei 90 minuti, mentre gli ospiti hanno lasciato il calcio giocato al nervosismo.

Il primo tempo passa veloce con entrambe le squadre ben messe in campo e con un equilibrio tra i reparti.

Miccichè ha voglia di portare al casa il risultato e al 9′ del primo tempo trova la linea giusta e porta in vantaggio i suoi. Il Barano resta compatto, Di Sapia e De Simone reggono bene il reparto difensivo mentre la propensione a cercare Cantelli e Invernini in avanti è l’ordine di scuderia di Mister Mennella.

Al 23’ è proprio Cantelli che riceve la palla da Ciro Saurino, vede Gigio Trani e gli serve una palla lunga che il numero 17 rosa non si lascia scappare e, con un desto angolato supera il portiere e pareggia i conti.

Al rientro dal riposo, il Barano cambia volto. Alza il ritmo e, col passare dei minuti il San Sebastiano inizia a sparire dal campo. Se sentono e si vedono solo i calci e a qualche reazione inutile e inopportuna delle maglie nere.

Su un calcio di punizione dalla sinistra, fischiato forse troppo in fretta è ancora Miccichè a superare Castaldi e a trasformare di testa . Passano solo 7 minuti del secondo tempo tempo. Tre giri di lancette e Cantelli viene atterrato dentro l’area di rigore. L’arbitro indica il dischetto e dagli undici metri Nicola Conte non ha problemi a riacciuffare la gara per il momentaneo 2 a 2.

Mister Mennella chiede ai suoi di non abbassare il ritmo e così accade. Con la spinta dalle retrovie di Di Sapia e DI Iorio il Barano costruisce, riparte e cerca con insistenza Ugo Invernini che, al 72’ viene pescato in posizione regolare tra due avversari. Il tempo di aggiustarsi la palla e metterla dentro è un attimo. Barano 3, San Sebastiano 2.

Scorrono i minuti, gli ospiti restano in 10, si appellano alle decisioni arbitrali mentre il Barano costruisce occasioni e trame di gioco. Un crescendo che si concretizza con il raddoppio di Nicola Conte che si regala la doppietta del sabato. In superiorità numerica, servito sulla sinistra, il numero 8 di casa non ha problemi e supera l’estremo difensore ospite sul primo palo con freddezza e precisione.

Ora testa al doppio impegno di questa settimana. Mercoledì, infatti, c’è il ritorno di Coppa Italia con la Santa Maria La Carità e domenica prossima a casa del Viribus Somma 100 reduce dalla sconfitta di ieri per 1-0 contro il Frattamaggiore

Barano – San Sebastiano 4-1

BARANO: Castaldi, Fiorentino, De Luise, Conte, Annunziata, De Simone, D’Antonio, Saurino, Invernini, Trofa, Cantelli. All.: Mennella.

SAN SEBASTIANO: Canfora, Minucci, Gargiulo, Alterio, Miccichè, Cefariello, Piccirillo, Ferrara, Perna, Amendola, De Marino. All.: Borrelli 5.

RETI: 9’ pt e 6’ st Miccichè, 20’ pt Trani, 14’ st Invernini, 22’ st e 34’ st Conte