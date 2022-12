Promozione. Barano davanti all’esame Frattamaggiore

Dopo l’ottimo pareggio ottenuto con il Punto Di Svolta e la sconfitta di Sant’Anastasia che ha sancito l’eliminazione dalla Coppa Campania, il Barano oggi è di scena allo ‘Ianniello’ di Frattamaggiore contro i padroni di casa. Si tratta di un altro esame di tutto rispetto per i ragazzi di Biagio Lubrano Lavadera che, in attesa di recuperare il derby isolano contro il Procida, hanno bisogno di punti per provare ad abbandonare la zona playout. Il Frattamaggiore, come detto, è un avversario temibile.

La compagine guidata da Auletta, attualmente la quarta forza del campionato, sta avendo un andamento lineare e si è ulteriormente rafforzata in sede di mercato. Il dato che può aiutare il Barano a credere nel colpaccio è quello che riguarda le sconfitte del Frattamaggiore in casa. Dei tre ko sin qui maturati, due sono arrivati tra le mura amiche dello ‘Ianniello’. Per quanto riguarda le indisponibilità, ci sono da valutare le condizioni fisiche di alcuni interpreti. Sicuramente non saranno della partita Sorrentino e Di Sapia, quest’ultimo alle prese con l’ultima giornata di squalifica da scontare.