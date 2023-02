Promozione. Barano, continua il ciclo del no. Un altro 3 a 0

Il Barano non riesce a dare continuità alla vittoria di misura contro il Quartograd ed esce sconfitto dalla sfida del “Comunale” di Ottaviano. Dopo un inizio di gara senza particolari sussulti, i padroni di casa si rendono pericolosi al 35′, quando Barra riceve un bel filtrante da Pelliccio,ma la palla termina sul fondo.

Al 37′ le foxes ottavianesi non approfittano di una carambola in area di rigore ospite con la sfera che schizza sulla traversa. A ridosso del duplice fischio, nuova chance per la Virtus Vesuvio Ottaviano: Langella serve Cardenio, Trani si salva in angolo. Le due squadre rientrano negli spogliatoi con il risultato bloccato sullo 0-0. La seconda frazione si apre con la formazione locale subito all’attacco: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Pelliccio recupera la palla e lascia partire una conclusione chirurgica che s’insacca alle spalle del portiere bianconero.

La reazione del Barano è pressoché inesistente. Al 70′, calcio d’angolo per la compagine di mister Peluso, la palla sfila e giunge sul primo palo, dove Barra anticipa tutti e trafigge Trani. Tutto facile per i rossoblù che nel finale calano il tris: leggerezza dei difensori ospiti, Langella corre verso la porta e crossa per Ambrosio che deve solo depositare in rete a porta vuota. Nei minuti di recupero, nervi tesi e confronto acceso tra Autorino e Formi che rimediano un cartellino rosso.

Il tabellino: Virtus Vesuvio Ottaviano- Barano 3-0

VIRTUS VESUVIO OTTAVIANO: Rastiello; Avino (64’ Malinconico), Capasso, Rubino, Pelliccio, Cardenio, Sepe (88’ Panico), Ilardi (64’ Colombo), Gargiulo (81’ Autorino), Langella, Barra (72’ Ambrosio). A disp.: Shevchenko ; Grasso ‘03, La Marca, Miranda. Dirigente accompagnatore: Angelo Trombetta

BARANO CALCIO: Trani V; Lubrano, De Luise, Saurino (67’ Silvitelli), Trani M, De Simone, Mattera, Fiorentino (59’ Formi), Sorbo, Di Sapia, D’Antonio (71’ Agnese). A disp.: Di Maio; Di Iorio S ‘06, Di Iorio A ‘04, Shullazi ‘07, Florio ‘06, Punzo. ll.: Lubrano Biagio

MARCATORI: 52’ Pelliccio (VVO); 70’ Barra (VVO); 88’ Ambrosio (VVO)

AMMONITI: Ilardi (VVO); Sepe (VVO); Autorino (VVO); Trani M (B)

ESPULSI: Autorino (VVO); Formi (B)