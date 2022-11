Promozione. Barano, Conte ti fa sorridere

Cesare Errico | Il Barano torna a sorridere. La formazione guidata da mister Mennella, dopo le tre sconfitte consecutive subite per mano di Viribus Unitis, Santa Maria la Carità e Agerola, supera il Terzigno di misura grazie al calcio di rigore trasformato da Nicola Conte. Con questa vittoria il Barano, oltre a salire a quota 13 punti in classifica, può vivere con maggiore serenità la settimana che precede la sfida contro il Procida.

La prima frazione di gioco, anche a causa del peso della partita in ottica classifica, è molto equilibrata e trascorre senza particolari sussulti. Nella ripresa il Barano prende campo e con Luigi Trani sfiora il vantaggio in due circostanze. Il numero 17, imbeccato da Cantelli, prima non trova lo specchio della porta per questione di centimetri, poi con un bel tiro colpisce in pieno la traversa. La reazione dei locali, che nel finale restano in nove uomini per le espulsioni di D’Alessio e Basile, è praticamente nulla.

Il Barano tiene bene il campo e mantiene il pallino del gioco. Al 90’ arriva la svolta: Sorrentino viene atterrato in area di rigore e il direttore di gara non può fare altro che assegnare la massima punizione.

Dagli undici metri Nicola Conte non sbaglia e regala ai suoi tre punti fondamentali per il prosieguo della stagione e per affrontare il Procida, che contro il San Sebastiano ha ritrovato la vittoria dopo quattro turni di astinenza, con una diversa consapevolezza.

Terzigno-Barano 0-1

Terzigno: Piccolo, Dattilo, Ranieri (75’ Prisco), Paradiso, Romano, Carrella, La Marca, D’Alessio, Bianco, Napolitano, Basile. All.: Amarante

Barano: Castaldi, Lubrano Lavadera (65’ Fiorentino), De Luise, Saurino, Annunziata, Di Sapia, Di Meglio (83’ Sorrentino), Conte, Invernini, Cantelli, L.Trani (90’ L.Trani). All.: Mennella

Arbitro: Raffaele De Martino di Nocera Inferiore

Ammoniti: L.Trani (B), Di Sapia (B), Fiorentino (B), De Simone (B), Romano (T), Piccolo (T), D’Alessio (T), Basile (T)

Espulsi: D’Alessio (T), Basile (T)

Marcatori: 90’ Conte (B)