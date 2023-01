Promozione. Barano, c’è un sorriso

Una vittoria che dà morale e che aiuta il Barano a scrollarsi di dosso un periodo negativo e le ombre

di una zona retrocessione che si era fatta sotto pericolosamente. Gli uomini di Biagio Lubrano Lavadera, grazie alla vittoria di misura nello scontro diretto contro il Quartograd, ritrovano un successo che mancava dallo scorso 20 novembre (0-1 al Terzingo). L’approccio alla partita è diverso da quelle delle ultime uscite. I bianconeri sono mentalmente presenti e al 14’ trovano la via del gol con Sorbo: il numero 9 controlla il passaggio di Fiorentino e con un diagonale non lascia scampo al portiere ospite. La replica del Quartograd è affidata a De Rosa, il quale supera agilmente il diretto avversario, si accentra e scocca un destro che centra il palo. Alla mezz’ora di gioco il Barano sfiora il raddoppio: Conte dalla destra pesca Cantelli che, da posizione favorevole, svirgola la conclusione.

La ripresa inizia con gli isolani propositivi e alla ricerca del secondo gol. Al 50’ Di Sapia tenta il tiro dalla distanza, ma De Luca blocca senza problemi. Al 69’ sfruttando un rinvio errato dell’estremo difensore avversario, Conte cerca il gol da oltre centrocampo: la palla, tuttavia, si perde largamente a lato. I ragazzi di Biagio Lubrano Lavadera controllano i ritmi della sfida e contengono senza eccessivi problemi i tentativi del Quartograd. Al 79’ Formisano va al tiro dal limite dell’area di rigore, ma la palla si spegne di poco alta sulla traversa. Il finale del match regala grandi emozioni da entrambi i lati. All’87’ i quartesi pungono con un sinistro di Mirabile che trova l’opposizione della traversa a Trani battuto.

Poco dopo il portiere baranese si supera con un gran intervento sul tentativo a botta sicura di Di Fraia. Gli isolani non stanno a guardare e al 90’ è D’Antonio a non trovare la rete per questione di centimetri. L’ultimo sussulto è sempre di marca locale ma Trofa, espulso in seguito per somma di ammonizioni, a tu per tu con De Luca centra in pieno il palo. Con questo successo, e in attesa del prossimo scontro diretto contro la Virtus Vesuvio Ottaviano, il Barano sale a quota 18 punti.

il tabellino

barano 1

maddalonese 0

Barano: Trani V., Fiorentino, De Luise (Lubrano), Saurino, Muscariello (Trani M.), De Simone, D’Antonio (Mattera), Conte, Sorbo (Trofa), Cantelli, Di Sapia( Formisano). A disposizione: Castaldi, Di Maio, Di Iorio. Allenatore: Biagio Lubrano Lavadera.

Quartograd: De Luca, Mirabile, De Rosa, Di Falco (Palumbo S.), Angieri, Bruno, Di Fraia, Viola, Esposito, Porcaro (Palumbo C.), Amoretti (Lazzaro). A disposizione: Celano, Giaquinto, Vitale, Saletta, Fabbricini, Gaveglia. Allenatore: Giuseppe Gelotto.

Arbitro: Marco Castello di Ercolano

Assistenti: Luigi Di Sauro di Torre del Greco; Paolo Bagnale di Ercolano

Marcatori: Sorbo (B)