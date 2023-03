Promozione. Barano, ad Agerola per continuare la striscia positiva

Continuare a macinare punti è invece l’imperativo del Barano, atteso dall’Agerola. La squadra bianconera, dopo una lunga fase di risultati deludenti, nelle ultime tre giornate ha conquistato altrettante vittorie. Successi che, oltre a spingere la truppa di Biagio Lubrano Lavadera a guadagnare terreno in ottica salvezza, hanno sottolineato gli evidenti passi in avanti fatti registrare difensivamente.

L’Agerola, nonostante l’altalenante andamento recente, resta comunque un avversario difficile da fronteggiare. L’affermazione su Santa Maria la Carità, però, ha reso il Barano ancora più consapevole dei propri mezzi in vista del rush finale. Mister Biagio Lubrano Lavadera, per la sfida odierna diretta da Antonella Forni di Benevento, deve fare i conti con le assenze dello squalificato Matteo Trani, di Trofa out per uno stato febbrile, di Ivernini e Sorrentino alle prese con il recupero degli infortuni, e di Antonio e Andrea Di Iorio.

all’andata: Barano-Agerola 1-5

La sfida di andata vide l’Agerola trionfare in rimonta con un netto 5-1. Fu il Barano a sbloccare la sfida con Trani, lesto a sfruttare l’assist di Cantelli. Sul finire di primo tempo Cestora e D’Amora firmarono il pareggio e il soprasso. Ad inizio ripresa Marino trasformò il calcio di rigore assegnato per fallo di Annunziata su Di Gregorio. Dopo l’ora di gioco, ancora D’Amora e Arcoraci dilagarono per la manita definitiva.

RETI 34’ Trani G. (B), 42’ Cestora (A), 46’ pt, 71’ D’Amora (A), 48’ Marino (A), 67’ Arcoraci (A)