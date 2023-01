Promozione. Barano, 3 punti per uscire dalla crisi

In casa Barano sembra non avere fine il periodo di crisi. Le tre sconfitte consecutive che hanno aperto il 2023, hanno complicato ulteriormente il percorso dei ragazzi guidati da Biagio Lubrano Lavadera. La classifica, infatti, al diciassettesimo turno, vede gli isolani tredicesimi in classifica a un punto di vantaggio sulla zona retrocessione. Una situazione che, alla vigilia della corrente annata calcistica, nessuno si sarebbe aspettato. Diversi fattori hanno minato le certezze del Barano, il quale deve soltanto ritrovarsi il prima possibile per non rischiare di perdere la categoria. Per tornare a respirare, i bianconeri sono obbligati a ottenere il bottino pieno nello scontro diretto contro il Quartograd. Gli amaranto-azzurri arrivano al match dalla vittoria di misura ottenuta sul San Sebastiano.

Un successo che ha dato morale e maggiore convinzione in vista del prosieguo del campionato. Per aggiudicarsi i tre punti, il Barano dovrà dimostrare di aver compiuto passi in avanti nell’approccio alla partita, nell’attenzione difensiva e nella concretezza offensiva. In vista del match, diretto da Marco Castello di Ercolano e coadiuvato dagli assistenti Luigi Di Sauro di Torre del Greco e da Paolo Bagnale di Ercolano, il Barano deve fare i conti con le assenze di tre calciatori: Invernini, Di Meglio e Annunziata.

all’andata

Quartograd -Barano 1-1; Brancaccio (Q), Sorrentino (B)

All’andata le due squadre si divisero la posta in palio, al termine di un match sofferto per la formazione baranese. I locali riuscirono a portarsi in vantaggio grazie al bellisimo calcio di punizione disegnato da Brancaccio. A tre minuti dal novantesimo, sfruttando uno svarione difensivo di Bruno, Sorrentino fissò la partita sul definitivo 1-1.