Promozione. Amato: «Sarà un Real Forio competitivo»

«Indipendentemente dal ripescaggio, sarà un Real Forio all’altezza della situazione, sia se sarà ammesso in Eccellenza, sia se dovesse ripartire dalla Promozione». Luigi Amato, ai microfoni di “Nuvola Tv”, conferma quanto dichiarato all’atto della “promozione” a massimo esponente del Real Forio. Di fatto, fungendo da vero e proprio “patron”, facendosi carico di gran parte degli ingaggi dei calciatori (e non solo), lo era già nella passata stagione. Amato, che «sogna uno stadio “Calise” pieno», a distanza di qualche ora ha appreso la composizione dell’organico di Eccellenza dove ad oggi i posti disponibili per i ripescaggi sono due.

Le società aventi diritto sono 34 sulle 36 che saranno suddivise in due gironi da 18, come confermato dal Comitato Campano che accetterà le richieste di ripescaggio entro il 21 luglio, data di scadenza delle iscrizioni al massimo campionato regionale. Con due soli posti le possibilità del Real Forio di ripartire dall’Eccellenza diminuiscono ma alla fine quella che fa fede è la graduatoria. «In caso di ripescaggio, saremo pronti per disputare un importante campionato di Eccellenza. Viceversa, proveremo a primeggiare in Promozione – ha dichiarato Luigi Amato –. Ovviamente queste sono le nostre intenzioni, ma nel calcio nulla può darsi per scontato e tra le partecipanti al prossimo campionato di Promozione ci sono squadre molto valide».

Per quanto riguarda il mercato, c’è la riconferma di diversi calciatori della scorsa annata agonistica a cui se ne aggiungerà qualcuno dalla terraferma. «Stiamo lavorando senza sosta seguendo le indicazioni del mister, per allestire una rosa di qualità, scegliendo quanto di meglio offre il calciomercato».

E’ a livello organizzativo che Amato si sente con le spalle al sicuro: «Stiamo inserendo nel Real Forio figure di spessore, come Peppe Caruso che ricopre il ruolo di Direttore Generale o Mimmo Citarelli che è il Responsabile tecnico del Settore giovanile, ed al tempo stesso proporremo progetti importanti che abbracceranno anche il settore giovanile».

Nonostante la retrocessione, la piazza biancoverde stravede per Amato, dirigente ma anche tifoso del Real Forio. «I tifosi foriani sono molto passionali. Io mi ritengo uno di loro e stiamo organizzando per i tifosi una molteplicità di eventi ed iniziative dedicate proprio ai nostri supporters. Il mio obiettivo – ha sottolineato il presidente – è incrementare la passione dei tifosi che non è mancata nella scorsa stagione e farla nascere in chi, invece, ancora non ci segue. L’obiettivo, ed al tempo stesso il sogno, è vedere lo stadio “Calise” pieno».

ECCO I VERTICI – Nei giorni scorsi, il Real Forio ha presentato ufficialmente l’organigramma societario, in cui spicca l’affiancamento di Luigi Amato a Michele D’Ambra, con quest’ultimo che «ha ereditato la carica di presidente nel dicembre 2020 dall’allora presidente Luigi Schiano. Figura silenziosa ma sempre operativa, Michele rappresenta uno dei punti fermi del club biancoverde», sottolinea la nota del club biancoverde. Contemporaneamente alla nomina di D’Ambra, ci fu quella di Girolamo Di Meglio come vice presidente. «Già punto di forza della società biancoverde nella scorsa stagione, Girolamo Di Meglio ha, con entusiasmo e passione, riconfermato il suo impegno anche per la stagione 2022-23 – si legge nelle pagine ufficiali del Real Forio –. Imprenditore operante nel ramo edile, Di Meglio non ama particolarmente apparire, il suo amore ed il suo lavoro, però, per i colori biancoverdi sono ben tangibili». Vice presidente vicario sarà anche in questa nuova stagione l’avvocato Giuseppe Di Maio. «Socio fondatore del Real Forio nella calda estate del 2014, l’avv.to Di Maio è sempre stato in prima linea nel progetto biancoverde – riporta il club –. Grazie ai tanti sacrifici compiuti, nonché ad una profonda passione, il Vicepresidente Vicario ha garantito, unitamente ai vari dirigenti, alla compagine foriana la massima categoria regionale per ben otto stagioni. Il progetto biancoverde confida sulla sua esperienza e determinazione».