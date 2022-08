Progressioni verticali di Del Deo, ecco i tre “promossi”

Il Comune di Forio ha concluso le due procedure comparative per titoli e colloqui riservate al personale dell’Ente per procedere a tre progressioni verticali: una dalla cat. C alla D per istruttore direttivo di vigilanza e due dalla cat. A alla B per due posti di esecutore. Procedure indette a fine luglio dal rup Ciro Raia per poter coprire i tre posti vacanti a tempo pieno e indeterminato, così come previsto nel Piano Triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2023/2024 approvato dalla Giunta.

Le domande di partecipazione dovevano essere presentate tra il 21 luglio e il 5 agosto. Si è poi verificato che la data fissata per i colloqui è slittata in quanto lo stesso rup Raia, responsabile del X Settore Ragioneria, era in ferie. In entrambi i casi i colloqui si sono poi svolti il 29 agosto ed ora Raia ha provveduto ad approvare i verbali della commissione esaminatrice e la graduatoria finale.

Per quanto riguarda l’istruttore direttivo di vigilanza è risultato idoneo il dipendente Francesco Schiano di Coscia con 33/50. E che dunque dal 1 settembre verrà inquadrato nella nuova categoria.

Per quanto attiene i due posti di esecutore, i candidati giudicati idonei sono Giuseppina Iuliano (32/50) e Lucia Olivieri (29/50). Anche per loro il nuovo inquadramento decorre dal 1 settembre.

In entrambi i casi Raia specifica che « il nuovo inquadramento contrattuale dovrà assorbire e mantenere invariata la retribuzione già maturata, apportando adeguamenti di voce accessoria salariale individuata esclusivamente in un assegno ad personam, ove si riscontrassero difformità retributive peggiorative …». Dunque nessun incremento di spesa per il Comune.

Per mera curiosità, c’è da rilevare che in entrambe le determine Raia ha riportato un passaggio che fa riferimento ai lavori di importo inferiori ad euro 40.000 e alla relativa possibilità di ricorrere all’affidamento diretto, nonché al Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia… Questioni che non sembrano proprio avere attinenza con dipendenti a tempo indeterminato dell’Ente. Sarà il solito inciampo da “copia e incolla”?