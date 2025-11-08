Progressioni economiche a Lacco, “promossi” e “bocciati”

Al Comune di Lacco Ameno si è conclusa la procedura per le progressioni economiche orizzontali relative al 2024. Differenziali stipendiali da attribuire ad alcuni dipendenti per una spesa massima a carico del Fondo Risorse Decentrate non eccedente 7.000 euro. Gli esiti destano riservano qualche sorpresa in relazione alle “alterne fortune” che hanno visto protagonisti alcuni degli interessati.

La Giunta aveva deciso l’attribuzione nel limite del 50% per ciascuna categoria nonché nella misura massima del 50% per i dipendenti dell’area deli Funzionari e delle Elevate Qualificazioni e del 50% per i dipendenti addetti all’area degli Istruttori.

La responsabile del I Settore Affari Generali – Servizio Risorse Umane avv. Lucrezia Galano, «all’esito dell’istruttoria condotta in base alla dotazione organica, alla contrattazione collettiva nazionale e decentrata ed al sistema complessivo di valutazione vigente connesso al “piano della performance”», aveva avviato la procedura e pubblicato il bando di selezione. Prevedendo due progressioni per i funzionari e quattro per gli istruttori.

Entro il termine stabilito erano pervenute 17 domande: 6 per i funzionari e 11 per gli istruttori.

Esperita l’istruttoria, la Galano ha redatto le due graduatorie di merito, distinte per le aree di appartenenza, e ha provveduto ad approvarle. Stabilendo di liquidare gli arretrati relativi al differenziale di posizione economica a partire dal 1 gennaio 204 in occasione dell’erogazione degli stipendi del mese di novembre 2025.

Leggiamole, le graduatorie.

Per l’Area Istruttori: Beneficiari Lupa Roberto, Stoppiello Diego, Piscopo Roberta, Pisani Loreta. Non beneficiari Migliaccio Francesca, Calise Concetta, Scaccino Maria, Arturo Manuela, Calise Antonio, Chiocca Valeria, Monti Vincenzo.

Viene dunque attribuito un “contentino” alla Pisani e nulla alla Chiocca. Una sottolineatura per le due dipendenti che sono state “protagoniste” della ben più famosa progressione verticale nell’ambito della Polizia Municipale, conclusasi a favore dell’attuale responsabile del Comando.

Per l’Area Funzionari: Beneficiari Romano Bernardo, Monti Raffaele. Non beneficiari Barbieri Domenico, Mugione Maria, Dellegrottaglie Alessandro, Rumolo Oscar.

Restando nell’ambito della Polizia Municipale, anche in questo caso all’ormai ex comandante Monti, “caduto in disgrazia”, è stata attribuita la progressione.

Tra i “non meritevoli”, non si può infine fare a meno di notare il nome di un ex “potente”, Oscar Rumolo.