Progressione vigili urbani: è tutto sbagliato! A Lacco Ameno si sono impallati mani e piedi. IL FALLIMENTO IN 10 PUNTI

È questa la sintesi, estrema, della indecorosa vicenda legata alla progressione verticale ordinaria voluta da metà giunta del comune di Lacco Ameno. Una decisione sbagliata fin dall’inizio, fondata su motivi che poco edificanti e che è terminata, per ora, nella pantomima peggiore della storia recente della pubblica amministrazione di Lacco Ameno.

Purtroppo una classe dirigente senza dignità politica, senza quell’onorabilità che dovrebbe avere chi viene eletto per amministrare un paese importante come Lacco Ameno, non arriverà mai a farsi un’autoanalisi seria e, forse, rassegnare le proprie dimissioni.

Una indecenza politica, scritta negli atti pubblici che grida vendetta. E i lacchesi si trovano, ancora una volta, esposti al pubblico ludibrio per le scelte, sbagliate, dei loro rappresentanti al consiglio comunale.

Proviamo a ricostruire la vicenda, date alla mano, per farvi comprendere questo sia indecente e a tratti ridicola l’intera storia. Una storia che è legata alle infatuazioni temporanee ora di questo rappresentante istituzionale ora di quell’altro. Peggio della questione porto, peggio della questione Negombo, peggio della questione Ciannelli. Peggio di tutte.

IL DECALOGO DEL FALLIMENTO

01 Con delibera di Giunta municipale n. 27 dell’8.3.2024 è stata approvata, nell’ambito del PIAO 2024-2026, la programmazione del fabbisogno del personale del Comune di Lacco Ameno per il triennio 2024/2026 ed è stata prevista, tra l’altro, l’individuazione di una unità di personale a tempo indeterminato e pieno con profilo di Funzionario di Polizia Municipale nell’ambito del V Settore Polizia Municipale, per implementarne la funzionalità, da coprire mediante progressione di un dipendente già in servizio presso il medesimo V Settore dall’Area degli Istruttori all’Area dei Funzionari.

02 Con determina n. 197/AAGG dell’11.3.2024 (n. 75/2024 RG), in esecuzione degli indirizzi dell’amministrazione comunale: è stata avviata la programmata procedura volta all’individuazione di una unità di personale a tempo indeterminato e pieno con profilo di Funzionario di Polizia Municipale nell’ambito del V Settore Polizia Municipale mediante progressione ordinaria di una unità di personale già in servizio nel predetto Settore dall’area degli Istruttori all’Area dei Funzionari; ed è stato approvato l’avviso pubblico e il relativo schema di domanda per la procedura interna per la progressione verticale ordinaria di tipo comparativo per il profilo di n. 1 Funzionario di Polizia Municipale, Area Funzionari. L’avviso pubblico prot. n. 3024 dell’11.3.2024 prevedeva la scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione per la progressione ordinaria alle ore 12,00 del 25.03.2024.

03 Elasso il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione per la progressione ordinaria di una unità di personale già in servizio presso il V Settore Polizia Municipale dall’Area degli Istruttori all’Area dei Funzionari, il 25 marzo 2024 alle ore 12,00 sono pervenute le seguenti n. 2 domande di partecipazione: 1. prot n. 3652 del 25.3.2024 – candidata Chiocca Valeria; 2. prot n. 3653 del 25.3.2024 – candidata Pisani Loreta.

04 Con Determinazione Reg. Gen. N. 259 del 3 aprile 2024 Serv. N. 103, la responsabile del I Settore Affari Generali – Servizio Risorse Umane -, l’avv. Lucrezia Galano annuncia l’ammissione e l’esclusione delle canditure e ammette alla selezione, ai sensi dell’art. 4 dell’avviso pubblicato in data 11.3.2024, la candidata Chiocca Valeria (istanza prot n. 3652 del 25.3.2024); ed esclude dalla selezione de qua, ai sensi dell’art. 3 dell’avviso pubblicato in data 11.3.2024, la candidata Pisani Loreta (istanza prot n. 3653 del 25.3.2024), per carenza del requisito del titolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno per l’Area dei Funzionari, trattandosi di progressione verticale ordinaria.

05 Con Determinazione Reg. Gen. N. 260 del 03/04/2024 Serv. N. 104, la stessa dirigente, nell’ambito della progressione ordinaria nomina commissione esaminatrice composta dal Dott. Andrea Pettinato, Segretario del Comune di Lacco Ameno – Presidente; dal Dott. Domenico Barbieri, Funzionario Contabile Responsabile del II Settore Finanziario e Tributario, componente; dall’Arch. Vincenzo D’Andrea, Funzionario Responsabile del III Settore Lavori Pubblici e Demanio, componente.

06 Il 4 aprile 2024, al protocollo numero 220 il comandante della Polizia Municipale di Lacco Ameno inoltra alla Galano e al Segretario Pettinato una nota dove fa emergere delle irregolarità nella composizione della commissione e sottolinea che: “Preso atto che tale art. 26 al comma 3 recita “La commissione giudicatrice è presieduta dal responsabile dell’unità organizzativa nell’ambito della quale è previsto il posto a concorso o selezione. Con la presente il sottoscritto Dr. Raffaele Monti, Comandante della P.M., Responsabile del V Settore Polizia Municipale, per il buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione comunale e per lo spirito di collaborazione trai vari dirigenti a capo dei settori, nonché per rispetto delle norme di regolamento a cui è tenuto il Responsabile del Procedimento, senza alcun potere discrezionale, chiede alle SS.LL, nella loro rispettive competenze, e in particolare di Resp.le del I Settore Risorse Umane e di Segretario Comunale quali normative sono state individuate al fine di addivenire alla composizione della commissione escludendo lo scrivente dalla partecipazione alla richiamata Commissione esaminatrice, in violazione del vigente regolamento comunale”.

07 Con Determinazione Reg. Gen. N. 263 del 04/04/2024 Serv. N. 105, la dirigente Galano determina di annullare in autotutela, ai sensi dell’art. 21 nonies della L. 241/1990 e ss. mm. e ii., per le motivazioni espresse in premessa, la determina n° 104 AAGG del 3.4.2024, (RG. n. 260/2024). E tra le motivazioni si legge che “in data 3 aprile 2024 è stata erroneamente acquisita al sistema telematico in uso presso il Comune di Lacco Ameno una mera bozza di determina, inavvertitamente registrata con il n. 104 del Registro del I Settore Affari Generali e con il n. 260 di Registro Generale, che non andava adottata dal citato Settore nè pubblicata”

08 Il 4 Aprile al prot. com. n. 4159 del 4.4.2024, viene notificato il ricorso da parte di Loreta Pisani con richiesta di misure cautelari urgenti, ex artt. 55 e 56 c.p.a., davanti al T.A.R. Campania che, tra le altre cose, chiede al Presidente del Tribunale “l’ammissione della ricorrente alla procedura selettiva de qua si pone in linea con l’interesse pubblico sotteso alla massima partecipazione funzionale alla selezione dei soggetti più idonei a ricoprire l’incarico pubblico. Si insiste, pertanto, per l’emanazione, ai sensi dell’art. 56 c.p.a., di un Decreto Cautelare Monocratico ovvero per l’adozione delle misure cautelari che l’adito Tribunale riterrà, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso”

09 Nel pomeriggio del 4 aprile, la Responsabile del I Settore Affari Generali avv. Lucrezia Galano, dispone la sospensione delle operazioni di valutazione comparativa di cui alla procedura selettiva oggetto dell’impugnativa a firma della stessa Pisani Loreta sino alla pronuncia dell’ordinanza cautelare che sarà adottata dal T.A.R. Campania – Napoli all’esito della Camera di Consiglio per la valutazione dell’istanza ex artt. 55 e 56 c.p.a. nel pieno contraddittorio di tutte le parti in causa.

10 Il 6 aprile, il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), presidente Scudeller, emette il decreto presidenziale prendendo atto “dell’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.; della costituzione in giudizio del comune di Lacco Ameno e la determina dirigenziale ad essa allegata” e considerato che non sussistono i presupposti (il comune ha sospeso senza che intervenisse il tribunale la decisione di escludere la Pisani, ndr) e, per tanto, respinge l’istanza di misure cautelari monocratiche e fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 08 maggio 2024.

Questa è la storia della vicenda, dall’inizio ad oggi di come il comune di Lacco Ameno abbia sbagliato tutti gli atti.

LA LISTA DEGLI ERRORI PRINCIPALI

Questa vicenda, inoltre, è una vera e propria galassia dell’errore. Partiamo dal primo: la delibera di giunta del PIAO. La delibera viene approvata con i voti del sindaco Pascale, dell’assessore Zavota e con un tranello tirato all’assessore Leonardo Mennella che approva l’atto collegandosi in remoto. Solo dopo la pubblicazione, però, Mennella scopre che la vicesindaco Carla Tufano e l’assessore Ciro Calise erano assenti alla votazione. Un particolare che non gli viene mai comunicato e che apprende solo dall’albo pretorio. Un errore di grammatica politica.

Il secondo errore, fondamentale, tra gli altri 14 che i più attenti hanno riscontrato, è relativo alla grammatica normativa. Nel richiamo degli articoli di legge, viene indicato il penultimo periodo e non il terzultimo. Questo richiamo permette alla Pisani di presentare la sua candidatura, anche senza possedere il titolo di studio. Viene esclusa e grazie all’esclusione ha l’opportunità di presentare ricorso al TAR.

Il terzo errore è quello legato alla commissione di valutazione. Nonostante la versione ufficiale della Galano sia quella di un “mero errore materiale”, la scoperta della magagna arriva solo dopo la nota del comandante Monti.

IL RUOLO DEL COMUNE

Stando agli atti pubblici, il comune ha annullato o sospeso, senza l’intervento di nessun giudice (è bene evidenziarlo), tutti le decisioni assunte nel merito della progressione verticale pensata per portare Valeria Chiocca al livello D. Anche il decreto del TAR è la conseguenza logica di quanto approvato e affermato dal comune stesso. Il giudice non poteva fare null’altro che prendere atto della realtà delle cose: ovvero che il comune di Lacco Ameno aveva fatto venire meno il motivo della doglianza della Pisani e che attendeva la decisione della camera di consiglio dello stesso tribunale. Una manovra difensiva che ha permesso all’ente di non ricevere l’ennesima bocciatura del Tribunale Amministrativo e di evitare le figure barbine rimediate nella vicenda porto contro Perrella e, soprattutto, contro l’avvocato Alessandro Barbieri. Non c’è altro da aggiungere. Se non l’imbarazzo per tutta la maggioranza di Lacco Ameno.

LA CONCLUSIONE

Restando sempre agli atti pubblici che riguardano questa progressione verticale, c’è da sottolineare un ultimo, importante, particolare. Il sindaco Pascale ha avviato questa procedura per andare contrastare il comandante dei vigili, Raffaele Monti. Tra i due, dopo uno scontro quasi fisico nella sala del consiglio comunale (e la successiva visita al Pronto Soccorso dell’Ospedale Rizzoli del comandante) è nata una spinosa questione penale e una rottura, totale, dei rapporti. Sempre stando agli atti pubblici prodotti dal comune di Lacco Ameno la procedura di selezione dovrà essere presieduta dal Comandante Monti e lo stesso comandante dovrà nominare la commissione di valutazione. Una manovra sbagliata fin dal suo concepimento. Forse anche un attimo prima!