“Progetto Ulisse”: un viaggio che favorisce molteplici possibilità lavorative

Alessandra Vuoso | Alternativi o paralleli all’università, i corsi ITS offrono ai giovani una formazione tecnica altamente specializzata e qualificante nelle aree tecnologiche strategiche per lo sviluppo economico e la competitività del Paese, favorendo così un accesso immediato e privilegiato al mondo del lavoro. Questi percorsi di studio “duale”, che vedono l’alternanza tra lezioni in aula e formazione pratica, sono un’efficace risposta al dilagante fenomeno dei NEET (Neither in Employment or in Education or Training), giovani diplomati che non proseguono il percorso di studi e non intraprendono un’esperienza lavorativa.

Questo il tema principale dell’evento organizzato dal Rotary Club Isola d’Ischia, in collaborazione con l’I.I.S. “Cristofaro Mennella”, durante il quale è stato presentato il “Progetto Ulisse del Distretto 2101 del Rotary International”, a supporto degli atenei e degli Istituti Tecnici della regione Campania.

L’incontro di orientamento scolastico post-diploma si è svolto sabato 21 maggio nella sede centrale dell’Istituto “Cristofaro Mennella” e ha visto la partecipazione di studenti dell’indirizzo Turistico, Nautico e Manutenzione e Assistenza Tecnica.

Al convegno, introdotto e moderato da Vincenzo Acunto del Rotary Club Isola d’Ischia, sono intervenuti la Dirigente dell’I.I.S. “Cristofaro Mennella”, prof.ssa Giuseppina Di Guida, il Prof. Mario Sironi Dirigente dell’I.P.S. “Telese”, Celestino Vuoso Presidente del Rotary Club Isola d’Ischia, Vincenzo D’Elia assistente del governatore del Rotary Club Napoli nord.

I relatori hanno proposto una serie di interventi mirati a illustrare le possibilità di istruzione duale post diploma esistenti oggi nella Regione Campania.

Michelangelo Ambrosio, Responsabile del Progetto Ulisse del Distretto 2101 del Rotary International, ha dettagliatamente illustrato le potenzialità dei percorsi ITS, di cui nove presenti in Campania, che si propongono come modello ideale di formazione post diploma che consente di preparare tecnici specializzati e che godono di un immediato inserimento nel mondo lavorativo.

Gli ITS presenti sul territorio italiano sono oltre 110, correlati a 6 aree tecnologiche considerate strategiche per lo sviluppo economico e la competitività del Paese: Efficienza energetica, Nuove tecnologie della vita, Nuove tecnologie per il made in Italy (Servizi alle imprese, Sistema agroalimentare, Sistema casa, Sistema meccanica, Sistema moda), Tecnologie dell’Informazione e della comunicazione, Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali – Turismo.

I percorsi sono gratuiti e hanno una durata biennale o triennale (4,6 semestri – per un totale di 1800/2000 ore). Lo stage in azienda è obbligatorio per il 30% delle ore complessive e almeno il 50% dei docenti proviene dal mondo del lavoro. L’esperienza lavorativa in azienda può essere svolta con contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca.

Questi percorsi di studio alternativi rivolti a tutti quei giovani che, una volta conseguito il diploma in una scuola secondaria, preferiscono non iscriversi all’Università e cercare una via più rapida per un inserimento lavorativo ragionevolmente rapido e soddisfacente.

Al termine del percorso gli studenti possono acquisire un Diploma Tecnico Superiore con la certificazione delle competenze corrispondenti al V livello del Quadro europeo delle qualifiche, titolo spendibile in ambito nazionale ed europeo, oltre che come crediti formativi da far valere anche nel sistema accademico per conseguire una laurea finale.

Ha fatto seguito il contributo della dott.ssa Alfonsina Verrilli che, attraverso la proiezione di un filmato informativo, ha illustrato le attività dell’ ITS BACT, l’unico ITS in Campania sulle tecnologie innovative per i beni e le attività culturali e turistiche. In chiusura l’intervento del prof. Giuseppe Varletta, responsabile per l’Orientamento e comunicazione ITS Mare: l’ITS Mobilità Sostenibile – Trasporti Marittimi.

L’incontro ha rappresentato un’ importante occasione di interconnessione territoriale e di confronto con il mondo del lavoro. La proposta del Rotary International è di grande interesse in considerazione delle recenti dinamiche che hanno interessato il mondo del lavoro e quello dei giovani, costretti sempre più frequentemente a scegliere la strada dell’emigrazione e del trasferimento all’estero per motivi di lavoro.

L’auspicio è che i corsi ITS possano ottenere l’attenzione da parte dei giovani che potrebbero concretamente avere a disposizione efficaci strumenti per entrare nel mondo professionale.

Tutte le informazioni relative agli ITS al link sistemaits.it.