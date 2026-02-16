Progetto post-sisma da 6 milioni e mezzo. Casamicciola, aggiudicato l’intervento al “Manzoni”

Il Comune di Casamicciola Terme ha aggiudicato i lavori di realizzazione di uno dei più significativi interventi di ricostruzione pubblica post sisma, il progetto di recupero e adeguamento sismico e funzionale dell’ex plesso scolastico “A. Manzoni”, destinato a diventare la nuova sede del municipio.

L’edificio scolastico al Paradisiello, inagibile dal terremoto del 21 agosto 2017, potrà tornare a nuova vita ed è previsto che possa ospitare anche il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile.

Il progetto esecutivo era stato approvato all’epoca dal Commissario Legnini per un importo complessivo rideterminato di 6.584.183 euro.

Il Comune, soggetto attuatore, per questo “sito strategico” aveva anche ottenuto un cofinanziamento di 2 milioni dal Dipartimento Casa Italia per interventi di prevenzione del rischio sismico su edifici ed infrastrutture pubblici sul territorio delle Isole Minori.

Gli interventi da realizzare sono i seguenti: «La riqualificazione dell’edificio esistente, attraverso un intervento di adeguamento sismico e funzionale, necessario a garantire una più adeguata sicurezza sotto l’aspetto sismico nonché una corretta distribuzione funzionale alle attività che saranno insediate; La valorizzazione della corte centrale riconvertita in sala polivalente per attività di interesse collettivo; Il ripristino e la nuova posa degli impianti a seguito degli interventi di cui ai precedenti punti; La ridefinizione funzionale dell’edificio con particolare attenzione al tema del superamento delle barriere architettoniche oggetto della presente relazione».

A novembre scorso la responsabile dell’Area V Tecnica – LL.PP. e rup arch. Simona Rubino ha indetto la gara d’appalto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara con invito a cinque operatori economici, con il criterio del minor prezzo sull’importo a base d’asta di 4.662.245,13 euro. La procedura è stata espletata sulla piattaforma telematica Asmecomm-Tuttogare.

In cinque operatori invitati sono stati individuati nell’elenco del Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell’isola d’Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017 Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell’Isola di Ischia il 26 novembre 2022.

I cinque operatori invitati sono: “Consorzio Cadel”, “Consorzio Stabile Energos”, “Fenix Consorzio Stabile”, “Infratech Consorzio Stabile”, “PA.CO. Pacifico Costruzioni”.

Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 9.00 del 17 dicembre. Il seggio di gara, presieduto dall’arch. Rubino, ha visto come componenti l’arch. Floriana Carraturo e l’ing. Gennaro Giugliano, dipendenti dell’Area Tecnica.

Entro la scadenza, solo il “Consorzio Stabile Energos” di Biella e il “Consorzio Cadel” di Napoli hanno presentato offerta. Il primo ha offerto un ribasso del 3,19% e il secondo del 4,01%.

Il seggio di gara ha dunque proposto l’aggiudicazione al “Consorzio Cadel”, ufficializzata ora dalla Rubino. L’importo di aggiudicazione ammonta a 4.475.289,10 euro oltre oneri della sicurezza e Iva.

A seguito dell’aggiudicazione efficace il rup ha anche rimodulato il quadro economico dei lavori. A quasi nove anni dal terremoto, questo importante intervento potrà prendere il via.