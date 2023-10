Progetto per nuovi loculi nel cimitero di Lacco Ameno

Anche a Lacco Ameni si deve fare i conti con la mancanza di loculi nel cimitero di Montevico. E così l’Amministrazione comunale è corsa ai ripari avviando l’iter per la realizzazione di nuove nicchie per andare incontro alle esigenze della popolazione. Nella delibera di Giunta che approva il documento preliminare al progetto si evidenzia infatti che «negli ultimi anni e tutt’ora pervengono numerose istanze da parte di cittadini tese ad ottenere la concessione di un loculo per il deposito dei resti mortali di un proprio familiare; presso il Civico Cimitero non vi sono loculi disponibili da poter assegnare ai cittadini che presentano istanza di concessione».

Precisando che «all’interno del programma del Comune di Lacco Ameno, che ha lo scopo di rafforzare le infrastrutture e servizi a disposizione dei cittadini, rientra senza dubbio un progetto di ampliamento del cimitero comunale».

Il responsabile del III Settore Lavori Pubblici arch. Vincenzo D’Andrea, nominato rup, ha così redatto un Documento Preliminare alla Progettazione (DIP). L’importo del progetto è stato stimato complessivamente in via preliminare in 206.219,88 euro, di cui 134.014 per i lavori da appaltare, prevedendo la realizzazione di nuovi 108 loculi da realizzare al secondo piano del cimitero comunale.

Come è prassi anche negli altri comuni, «la spesa occorrente per l’attuazione del progetto in parola potrà essere finanziata con i proventi delle concessioni d’uso relative ai nuovi loculi realizzati», ovvero in autofinanziamento.

Non essendo ancora stato approvato e nemmeno redatto il progetto esecutivo ed essendo quindi il costo solo presunto, solo dopo questo passaggio verranno decise e approvate le tariffe per l’assegnazione dei nuovi loculi, che dovranno finanziare l’opera, e i criteri di assegnazione.

La Giunta al momento ha dunque provveduto all’approvazione del documento preliminare alla progettazione e del quadro tecnico economico provvisorio.