Progetto Ischia: “Auguri di una Pasqua di resurrezione”

Progetto Ischia formula, con Luigi Iacono, gli auguri di Buona Pasqua.

“Cari isolani e isolane,

le prossime festività pasquali saranno le prime in cui non possiamo incontrarci con amici e familiari per farci gli auguri, abbracciarci, pranzare insieme.

Un virus invisibile ci ricorda che non possiamo essere i padroni assoluti del nostro pianeta e che esistono interdipendenze essenziali tra la nostra salute di esseri umani e quella degli animali e dell’ambiente in cui tutti viviamo e respiriamo.

Pensiamo a coloro che vivono questo periodo con sgomento o per la malattia o per il mancato lavoro o per l’incertezza del futuro.

Qualcuno degli amici che conosciamo ci ha lasciati, ne siamo addolorati e ci stringiamo attorno ai loro cari, anche se a distanza.

Non dobbiamo, però, perdere la fiducia in un futuro migliore.

“Nulla impedirà al sole di sorgere ancora, nemmeno la notte più buia. Perché oltre la nera cortina della notte c’è un’alba che ci aspetta” ci ricorda Khalil Gibran.

Ora abbiamo tutti la responsabilità di pensare alle famiglie e alle imprese in difficoltà per ritrovarci in una nuova alba.

Questa esperienza ci ricorda l’importanza della responsabilità, della cooperazione e della solidarietà, valori indispensabili tanto più per la realtà della nostra Isola: Comune unico, Isolaverde…

La nostra Isola dovrà investire sulla sostenibilità, l’innovazione e l’autonomia.

In questo periodo abbiamo pensato spesso alla condizione di vita ‘sospesa’ dei pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva, il loro dolore insieme al senso di smarrimento e di solitudine. E abbiamo tutti provato un sentimento di profonda ammirazione e gratitudine per gli operatori sanitari che, oltre a curarli con competenza, coraggio ed abnegazione, anche nelle condizioni confuse e difficili della prima fase dell’emergenza, sono stati per i malati presenza essenziale e generosa, l’unico calore umano.

Con questo spirito di fiducia e speranza nell’umanità, Vi auguriamo, una Pasqua di risurrezione.

Luigi Iacono con gli amici di Progetto Ischia”