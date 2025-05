Profumi di primavera e tradizione: torna la Festa della Ginestra a Buonopane

Con il patrocinio del Comune di Barano d’Ischia, domenica 1 giugno 2025 si terrà la 31ª edizione della Festa della Ginestra, la tradizionale scampagnata organizzata nella splendida Piana di Buceto, cuore verde dell’isola e scrigno di biodiversità e cultura contadina.

L’appuntamento è fissato per le ore 10:45 in Piazza di Buonopane, punto di ritrovo per tutti i partecipanti. Da qui, prenderà il via una passeggiata immersa nei profumi e nei colori della primavera ischitana, tra sentieri storici e panorami mozzafiato.

Ma la vera protagonista della giornata sarà, come da tradizione, la convivialità. Al termine dell’escursione, i partecipanti saranno accolti da un ricco menù rustico, all’insegna dei sapori autentici del territorio: bruschetta al pomodoro, fagioli alla Cannone, rosata di carne alla brace, insalata, le celebri zeppole di Vincenzo, acqua di sorgente e vini selezionati delle migliori Cantine di Buonopane.

Un momento di festa, condivisione e memoria collettiva che richiama ogni anno residenti e turisti, desiderosi di vivere un’esperienza autentica lontano dal caos urbano.

L’organizzazione raccomanda di indossare scarpe da ginnastica e abbigliamento comodo, per affrontare in sicurezza e comfort la camminata. In caso di maltempo, l’evento sarà rinviato alla domenica successiva.

La prenotazione è gradita per agevolare l’organizzazione della giornata. Per informazioni e adesioni, è possibile contattare i numeri:

347 4476589 – 336 321480 – 335 5426272.

Un invito aperto a tutti per riscoprire il piacere delle cose semplici, nel segno della natura e della tradizione ischitana.