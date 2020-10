Prof Patalano scomparso. Indagano Polizia, Carabinieri e Vigili del Fuoco. Ricerche all’Epomeo

Le forze dell’ordine dell’isola, coordinate dal vicequestore Maria Antonietta Ferrara del Commissariato di Polizia di Ischia hanno attivato le ricerche in merito alla scomparsa del prof. ischitano, Antonio Patalano.

Il suo scooter, un SH blu, è stato ritrovato alle 7 di questa mattina da un docente collega in località Pietra dell’Acqua all’Epomeo. Una zona che, stando alle foto pubblicate dall’uomo, doveva essergli molto familiare. Sul luogo sono attivi uomini della Polizia, dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco. A breve, inoltre, è previsto l’intervento dell’elicottero della Polizia per effettuare ricerche dall’alto, anche in considerazione della zona.

Al momento non è stata ancora diramata nessuna nota ufficiale di persona scomparsa. Chi avesse notizie, può contattare i numeri di emergenza 112 o 113-